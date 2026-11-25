El comodoro Pablo Carballo recordó con emoción a Carlos Alfredo Rinke, el piloto de combate que murió el 28 de octubre a los 70 años y que durante la guerra de Malvinas fue conocido como “el numeral de hierro”. Carballo fue su instructor cuando era cadete de la Escuela de Aviación Militar y, años después, su jefe de escuadrilla durante el conflicto. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, repasó algunas de las misiones más peligrosas que compartieron y destacó el coraje de los pilotos argentinos.

Al recordar las condiciones en las que combatían, Carballo resumió aquella experiencia con una frase que quedó grabada: “Nosotros solo teníamos un avión viejo y el corazón argentino”. También destacó la fe con la que salían a cada operación: “Volábamos casi todos en gracia de Dios y con un rosario en el cuello”. Sobre Rinke, explicó el origen de su apodo: “Él es descendiente de alemanes y tenía esa seriedad, coraje. En todos nosotros se notaba el nerviosismo, pero a él solamente se le podía ver en los ojos”.

Dos minutos frente al fuego británico

Uno de los recuerdos más impactantes fue el ataque del 25 de mayo de 1982 contra las fragatas Coventry y Broadsword. Rinke volaba como segundo de la sección que encabezaba Carballo. Los aviones argentinos se aproximaron a los buques en vuelo rasante y quedaron expuestos durante dos minutos al fuego de la defensa antiaérea británica.

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“Imagínense que ustedes los ponen contra una pared y en una mesa a 100 metros ponen un hombre con ametralladoras, revólveres, cañones, de todo, y durante dos minutos le está tirando. Es terrible”, describió Carballo para dimensionar el riesgo de aquella operación.

La sección de Carballo y Rinke atacó la Broadsword, que quedó averiada por una bomba que atravesó la zona de popa y la plataforma de vuelo del helicóptero. Otro grupo de pilotos argentinos atacó la Coventry, que se hundió en aproximadamente 20 minutos. “El 25 de mayo estuvimos en el ataque a la Coventry y Broadsword”, recordó.

Carballo también repasó otras operaciones en las que participó Rinque. Mencionó el ataque al buque Antelope, en el que murió el piloto Guadagnini, y las incursiones del 27 de mayo en la bahía San Carlos contra tropas británicas que avanzaban hacia Darwin. Además, recordó el ataque del 8 de junio contra los buques Sir Galahad y Sir Tristram, una misión en la que él no pudo participar porque se había quedado sin oxígeno.

“Se llama amor a la patria”

Consultado sobre la valentía de los pilotos que enfrentaron a una flota muy superior en tecnología y armamento, Carballo rechazó que se tratara solamente de audacia. “No es arrojo, hermano, se llama amor a la patria y a Dios. También amor a la justicia y a la verdad”, expresó.

El comodoro explicó que los aviones A-4 utilizados en Malvinas tenían alrededor de 30 años y reconoció que eran máquinas antiguas, aunque defendió sus prestaciones. Para ilustrarlo, comparó esos aparatos con un Torino: “Era un avión viejo, o sea, un avión muy viejo ya obsoleto, pero un avionazo”. Y agregó: “El A-4 era extraordinario, extraordinario”.

También recordó que las misiones implicaban asumir que algunos compañeros podían no regresar. En particular, mencionó el ataque al portaaviones británico Invincible, que definió como una de las operaciones más complejas y arriesgadas. “Se sabía que era 50 y 50 de probabilidades de volver los cuatro aviones”, contó.

La última canción juntos

La entrevista también tuvo un momento especialmente emotivo cuando Carballo habló de la enfermedad de su amigo. Contó que Rinke era un hombre deportista, que practicaba náutica, tenis y arquería, y que llevaba una vida saludable. Sin embargo, después de una gripe que inicialmente parecía común, recibió el diagnóstico de una de las formas más agresivas de leucemia. Su hijo Lucas fue el donante de médula.

Carballo relató que lo visitaba durante su internación y también cuando estaba en su casa. Quince días antes de morir, Rinke regresó de recibir dos transfusiones, una en cada brazo, y se recostó en un sillón. Su amigo le pidió a uno de sus hijos que le acercara la guitarra. “Yo canto y toco la guitarra espantoso”, contó entre risas.

Después de escucharlo cantar, Rinke lo interrumpió con una frase que reflejaba el humor que conservaba pese a su delicado estado: “Dejá de hacer sufrir esa guitarra”. Entonces se sacó las vendas de ambos brazos y comenzó a cantar. “Cantó siete canciones y así, pero destruido”, recordó Carballo.

Entrevista de Alberto Lotuf.