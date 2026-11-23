Un empleado de un kiosco de Rosario fue agredido a golpes por un hombre que pretendía utilizar el baño del comercio y reaccionó violentamente cuando el trabajador le explicó que no podía permitirle el ingreso. El episodio ocurrió el sábado por la mañana en un local ubicado en Francia al 1000 y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El comerciante, llamado Elías, relató en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario que nunca había atravesado una situación similar. “Yo trabajo todas las noches acá, nunca he tenido problemas con nadie. Todos los vecinos de la zona casi me conocen”, contó. Según explicó, el hombre llegó con la intención de ingresar al baño, sin realizar ninguna compra.

“Le dije que no podía pasar al baño por motivos personales, porque es un baño para nosotros, y el loco reaccionó mal”, explicó la víctima. El ataque ocurrió cuando estaba de espaldas, reponiendo productos en una heladera. “De repente siento los golpes. Fue horrible”, recordó sobre la agresión.

FOTO: Captura de video: el momento del ataque.

Después del episodio, el empleado debió ser atendido en un centro médico por las lesiones. “Tenía las costillas muy infladas, muy hinchadas, tenía todo morado y sentía mucho dolor”, describió. El agresor se retiró del lugar junto con otra persona en un automóvil y la víctima no llegó a registrar la patente.

Las imágenes muestran al hombre cuando golpea varias veces al trabajador y lo empuja contra una heladera. Hasta el momento el agresor no había sido identificado, aunque las cámaras ofrecen registros de su accionar. El caso vuelve a poner en discusión la violencia contra trabajadores de comercios, que quedan expuestos a reacciones agresivas mientras cumplen sus tareas.

Informe de Lucas Vezzani.