Un cliente atacó a un kiosquero porque no lo dejó pasar al baño: "Sentí los golpes de repente"
El episodio ocurrió en un local de Francia al 1000, quedó registrado por las cámaras de seguridad y dejó al trabajador con lesiones en la zona de las costillas, por las que debió recibir atención médica.
23/11/2026 | 09:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El empleado fue golpeado brutalmente por un cliente.
Un empleado de un kiosco de Rosario fue agredido a golpes por un hombre que pretendía utilizar el baño del comercio y reaccionó violentamente cuando el trabajador le explicó que no podía permitirle el ingreso. El episodio ocurrió el sábado por la mañana en un local ubicado en Francia al 1000 y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
El comerciante, llamado Elías, relató en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario que nunca había atravesado una situación similar. “Yo trabajo todas las noches acá, nunca he tenido problemas con nadie. Todos los vecinos de la zona casi me conocen”, contó. Según explicó, el hombre llegó con la intención de ingresar al baño, sin realizar ninguna compra.
“Le dije que no podía pasar al baño por motivos personales, porque es un baño para nosotros, y el loco reaccionó mal”, explicó la víctima. El ataque ocurrió cuando estaba de espaldas, reponiendo productos en una heladera. “De repente siento los golpes. Fue horrible”, recordó sobre la agresión.
FOTO: Captura de video: el momento del ataque.
Después del episodio, el empleado debió ser atendido en un centro médico por las lesiones. “Tenía las costillas muy infladas, muy hinchadas, tenía todo morado y sentía mucho dolor”, describió. El agresor se retiró del lugar junto con otra persona en un automóvil y la víctima no llegó a registrar la patente.
Las imágenes muestran al hombre cuando golpea varias veces al trabajador y lo empuja contra una heladera. Hasta el momento el agresor no había sido identificado, aunque las cámaras ofrecen registros de su accionar. El caso vuelve a poner en discusión la violencia contra trabajadores de comercios, que quedan expuestos a reacciones agresivas mientras cumplen sus tareas.
Informe de Lucas Vezzani.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el kiosco de Rosario? Un empleado fue agredido a golpes por un hombre que intentó usar el baño del comercio.
¿Quién es la víctima? El comerciante se llama Elías, quien trabaja en el kiosco.
¿Cuándo sucedió el incidente? El ataque ocurrió el sábado por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En un kiosco ubicado en Francia al 1000, Rosario.
¿Cómo reaccionó el agresor? El hombre reaccionó violentamente cuando se le negó el acceso al baño.
¿Por qué es relevante este caso? Pone en discusión la violencia contra trabajadores de comercios, que enfrentan agresiones en su labor.