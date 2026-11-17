Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre una vivienda en el barrio La Florida de Rosario y dejó a una familia imposibilitada de salir de su casa. El episodio ocurrió durante la tormenta de este lunes por la noche, en Huerta Grande al 900, en la intersección con Arragueira.

Virginia, una de las habitantes del domicilio, contó al móvil de Cadena 3 Rosario que alrededor de las 23 sintieron un fuerte golpe y, al asomarse por las ventanas de la planta alta, descubrieron que el jacarandá de la vereda de enfrente se había desplomado sobre la propiedad. Parte de la copa ingresó a la vivienda y las ramas bloquearon la puerta principal, las ventanas y el acceso al garaje.

FOTO: Árbol caído sobre una casa en Huerta Grande al 900.

"Desde anoche estamos completamente encerrados", relató la mujer, quien explicó que la situación alteró la rutina de toda la familia. Tienen dos hijos que debían cumplir con sus actividades escolares y laborales, mientras que ella no pudo abrir su comercio ubicado sobre calle Rondeau y su marido tampoco pudo concurrir a trabajar.

La familia realizó distintos reclamos ante el 103, Bomberos y el 911 para solicitar asistencia. Según Virginia, durante la noche su hermano intentó encontrar una manera de despejar los accesos desde afuera, pero la cantidad y el tamaño de las ramas hicieron imposible cualquier intervención.

Además, manifestó su preocupación por el tendido eléctrico de la zona y por una columna que podría estar comprometida. Si bien desde el 911 les indicaron que no había riesgo de electrificación, los vecinos temen que la estructura pueda ceder y provocar nuevos daños.

La mujer también aseguró que el árbol ya había generado advertencias entre los habitantes de la cuadra. Incluso, recordó que dos semanas atrás, cuando se realizaron tareas de tala sobre otro ejemplar en la esquina, su marido consultó si iban a intervenir el jacarandá, pero le respondieron que no.

Aunque la vivienda cuenta con seguro y, en principio, no se observarían daños estructurales importantes en el techo, el principal problema sigue siendo la imposibilidad de salir. Casi 12 horas después de la caída, la familia aguardaba una respuesta y una intervención para recuperar el acceso a su casa.

Informe de Fernando Carrafiello