FOTO: Incendio en una casa de Palestina al 1700.

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en Palestina al 1726, en el noroeste de Rosario. El fuego provocó importantes daños materiales y demandó la intervención de una dotación de Bomberos, que trabajó en el lugar y logró controlar las llamas.

Al momento de iniciarse el siniestro, en el interior del domicilio se encontraba una pareja. Ambos lograron salir y fueron rescatados, por lo que no hubo víctimas fatales.

Una mujer debió ser trasladada por una ambulancia del SIES debido a una descompostura y un cuadro de tos provocado por la inhalación de monóxido de carbono. Según informó el móvil de Cadena 3, no presentaba quemaduras.

El fuego afectó distintos sectores de la propiedad y provocó daños en la zona de la cochera y el living, donde existe riesgo de derrumbe. Las primeras informaciones indican que el incendio podría haberse originado por un desperfecto técnico, aunque resta determinar las causas.

Informe de Fernando Carrafiello.