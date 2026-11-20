La reforma en seguridad impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro se convirtió en ley en el Senado de Santa Fe. El paquete legislativo incorpora nuevas herramientas para la Policía y la Justicia en la prevención e investigación del delito, con especial atención al crimen organizado. Tras la aprobación, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario cuáles serán los principales cambios y cómo se aplicarán.

Uno de los puntos centrales es la incorporación del juicio en ausencia. Cococcioni sostuvo que Santa Fe es la primera provincia en establecer que una persona prófuga pueda ser juzgada y condenada sin estar presente, y que la sentencia se ejecute cuando sea capturada. Como ejemplo, mencionó el caso de Sebastián Pira, condenado socialmente por el doble crimen de las jóvenes ocurrido en 2005, quien se fugó del país y cuya causa terminó prescribiendo.

El funcionario también destacó la regulación explícita de herramientas de inteligencia digital y cibernética, entre ellas el ciberpatrullaje. Según explicó, estas facultades buscan adecuar las investigaciones a las nuevas modalidades delictivas y a la planificación de organizaciones criminales a través de redes sociales y medios virtuales.

Allanamientos y control de inmuebles

Otro cambio importante habilita dos nuevos supuestos de allanamientos sin orden judicial previa, aunque con intervención de la Fiscalía. Uno de ellos contempla los casos en los que una persona puede geolocalizar un teléfono, una computadora u otro elemento robado y ubicarlo en un domicilio. El segundo permite solicitar el ingreso a una vivienda cuando, durante un procedimiento en la vía pública, se secuestran armas, explosivos o municiones.

"Cuando vos podés seguirla y decir: estoy viendo que está en esa casa, ¿por qué no podemos allanar? Bueno, ahora con orden del fiscal se puede, no del juez", explicó Cococcioni sobre la posibilidad de recuperar elementos robados mediante geolocalización.

La normativa también incorpora mecanismos para intervenir inmuebles vinculados con actividades delictivas. El ministro aclaró que el derribo definitivo de un búnker continuará requiriendo una orden judicial, pero que el fiscal podrá disponer medidas reversibles, como bloquear puertas y ventanas para impedir que el lugar siga funcionando.

El control de celulares y el mercado ilegal

La reforma también contempla un nuevo sistema de verificación de teléfonos celulares para detectar dispositivos denunciados como robados. Cococcioni adelantó que se está construyendo una base de datos junto al Ministerio Público de la Acusación y que los policías contarán con teléfonos especiales para escanear el código IMEI de los equipos durante los controles. Aclaró que no tendrán acceso a correos electrónicos, conversaciones ni archivos privados.

"El primero que va a mostrar el IMEI para que se lo escaneen va a ser el gobernador, después voy a ser yo y después todos los ministros", aseguró el ministro, quien explicó que el mecanismo también permitirá registrar qué funcionario realizó cada consulta y monitorear la actividad policial. La implementación se realizará progresivamente y, según anticipó, demandará algunos meses de trabajo.

En relación con los puntos que quedaron afuera del proyecto original, Cococcioni reconoció que el Gobierno pretendía mantener las zonas de intervención policial especial y habilitar la toma de declaraciones en sede policial. "Para nosotros fue una herramienta importante, pero valoramos que prácticamente más del 90% de lo que pedimos salió", afirmó. También sostuvo que las organizaciones criminales todavía no están desarticuladas, aunque aseguró que sus líderes están presos y que los homicidios en Santa Fe representan actualmente un tercio de los registrados hace tres años. "Todavía nos falta un montón", admitió.



Entrevista de Alberto Lotuf.