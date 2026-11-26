La venta de 21 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno para la construcción de un hotel de lujo desató una polémica en Santa Cruz. La operación involucra a una empresa privada propietaria de las tierras, al gobierno provincial de Claudio Vidal y a un empresario de Emiratos Árabes Unidos, interesado en desarrollar un emprendimiento que, según trascendió, demandaría una inversión de 90 millones de dólares. Roxana Reyes, exdiputada nacional de la UCR y titular de la Fundación Sur, cuestionó el procedimiento y sostuvo que se trata de una excepción que beneficia a un comprador en particular.

“Ha logrado que el gobernador de la provincia saque un escandaloso decreto donde exceptúa de las restricciones que hay en esa área a una determinada firma para venderle a este magnate de los Emiratos Árabes”, afirmó Reyes en diálogo con Cadena 3. La dirigente explicó que el terreno se encuentra en la península de Magallanes, frente al glaciar, dentro de un área protegida que cuenta con un plan de manejo y restricciones para la explotación y comercialización de los inmuebles.

Según detalló, esas limitaciones impidieron durante años que los propietarios particulares pudieran vender sus terrenos. Sin embargo, el decreto provincial habilitó una excepción para una operación específica. “El decreto dice que es por única vez para este propietario o sea, el resto de los propietarios de la península no pueden vender”, señaló. Para Reyes, la decisión establece un tratamiento desigual entre quienes poseen tierras en el mismo sector.

La exlegisladora también cuestionó que la norma pretenda establecer que la excepción no genere antecedentes ni precedentes. “Esto es imposible, ya constituye un antecedente porque está dictado y ahora cualquier otro propietario podría pretender lo mismo, por el principio de igualdad ante la ley establecido en nuestra Constitución”, argumentó. Además, consideró que el decreto es “claramente inconstitucional” porque, a su entender, una norma general sobre un área protegida no puede ser exceptuada mediante una disposición particular destinada a beneficiar a una sola firma.

En ese contexto, Reyes confirmó que se presentó una medida cautelar y una demanda judicial contra la decisión provincial. Según explicó, el juez federal Vázquez, de Río Gallegos, dictó una resolución que suspende la posibilidad de inscribir transferencias o constituir derechos reales sobre esos terrenos. Luego, el magistrado se declaró incompetente para resolver el fondo de la cuestión y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, en un procedimiento que la entrevistada describió como una especie de per saltum.

La dirigente también señaló que en la Cámara de Diputados de Santa Cruz tramita un pedido para derogar el decreto. Consultada sobre si detrás de la operación podría haber coimas o algún otro tipo de irregularidad, evitó formular acusaciones sin pruebas. “No estamos en condiciones de afirmar eso”, respondió. Y agregó que corresponde a la Justicia y a los legisladores con facultades de investigación determinar qué hay detrás de la decisión. “Nos llama poderosamente la atención el trasfondo de una excepción particular e infundada para una persona”, sostuvo.

Durante la entrevista también se mencionó que el empresario interesado en el proyecto tendría inversiones hoteleras en Argentina, entre ellas el Four Seasons de Buenos Aires y el Gran Meliá Iguazú. Reyes reconoció que una inversión de esa magnitud podría generar actividad económica y puestos de trabajo en la región, pero insistió en que eso no justifica un tratamiento diferencial. “Todo el mundo está a favor de las inversiones, pero aparecen como personas privilegiadas. ¿Por qué él y no otros? ¿Por qué no igualdad de condiciones?”, planteó.

Por último, la exdiputada extendió sus cuestionamientos a la gestión provincial de Claudio Vidal y trazó una comparación con prácticas de gobiernos anteriores. “Las cosas no han mejorado en Santa Cruz. Santa Cruz tiene otro kirchnerismo”, afirmó. Entre sus críticas, mencionó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve integrantes, la designación de funcionarios y familiares en organismos de control y la creación de empresas estatales para competir con el sector privado. “Realmente se ha mantenido el modelo y se ha cambiado de nombre”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.