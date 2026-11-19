El exsecretario electoral nacional Alejandro Tullio consideró que el dictamen de reforma electoral que se encamina a debatirse en el Congreso es el resultado de un proceso de negociación que permitió acercar posiciones entre sectores con intereses diferentes. Actualmente se desempeña como secretario electoral de Chubut y, en diálogo con Cadena 3 Rosario, destacó que el proyecto original del Poder Ejecutivo fue modificándose durante las conversaciones parlamentarias. “Cuando se llega a un dictamen, después de semanas de discusión y arduas negociaciones, el dictamen termina siendo la solución más razonable”, sostuvo.

Al repasar los cambios incorporados, Tullio mencionó la discusión sobre la publicidad electoral en los medios de comunicación, que finalmente se mantuvo, aunque con modificaciones para reducir su alcance. También destacó la incorporación de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir determinadas candidaturas cuando existen antecedentes penales en las condiciones previstas por la ley. Según explicó, el texto final fue producto de posiciones enfrentadas y de concesiones entre los distintos espacios políticos.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la suspensión de las PASO para la próxima elección presidencial. Tullio consideró que la decisión de suspenderlas por esta vez, en lugar de eliminarlas definitivamente o mantenerlas sin cambios, permite dejar abierta la discusión sobre su funcionamiento futuro. “Me parece que eso es precisamente un ejercicio de madurez democrática”, afirmó. Para el exfuncionario, la negociación permitió encontrar una alternativa intermedia frente a las posturas que defendían la continuidad del sistema y aquellas que reclamaban su eliminación definitiva.

Consultado sobre las críticas a los cambios de reglas electorales según la conveniencia de cada gobierno, Tullio reconoció que los partidos suelen impulsar o rechazar medidas también en función de sus intereses. “En todos los países, en todas las latitudes, quien impulsa una medida no solamente lo hace porque crea que la medida es buena, sino también porque cree que le conviene”, explicó. En ese sentido, consideró que lo importante es que ninguna fuerza consiga imponer por completo su posición y que las negociaciones obliguen a buscar acuerdos.

El especialista también señaló que el oficialismo puede tener un interés político en suspender las primarias, porque eso dificultaría la organización de la oposición y evitaría una eventual competencia interna dentro del propio espacio gobernante. Sin embargo, advirtió que la suspensión actual no garantiza que las PASO permanezcan fuera del calendario electoral en el futuro. “Esto no quiere decir que dentro de tres años se junten de nuevo y digan: ‘Siguen suspendidas las PASO’”, planteó, y pidió que tanto quienes gobiernen como quienes hoy reclaman discutir el sistema asuman la responsabilidad de retomar el debate.

Tullio destacó además la importancia de que la ciudadanía recuerde cómo se toman estas decisiones y quiénes sostienen cada postura a lo largo del tiempo. Recordó que las negociaciones para alcanzar las firmas necesarias para el dictamen fueron complejas y que los apoyos no estaban asegurados hasta último momento. “Estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, siempre, eso es crecimiento cívico”, afirmó, al reclamar una mirada más atenta sobre el funcionamiento del Congreso y las posiciones de las distintas fuerzas políticas.

Otro de los temas abordados fue la veda electoral, cuya vigencia consideró difícil de justificar en el escenario actual. Para el exsecretario electoral, la prohibición de difundir determinados contenidos en radio y televisión pierde eficacia cuando la conversación política continúa en las redes sociales. “Si uno tiene más de 60 años y escucha más la radio y la televisión que las redes sociales, tiene veda. Y si uno tiene menos de 40 y le presta más atención a las redes sociales, no tiene veda”, graficó. Por eso, propuso unificar los criterios y revisar las restricciones que no puedan justificarse.

En esa línea, sostuvo que las limitaciones deben tener una razón concreta para mantenerse y no convertirse en una formalidad que solo afecta a una parte de los medios de comunicación. “Cuando las restricciones se tienen que justificar, si no se justifican, no tiene que haber restricciones”, expresó. También reconoció que durante las campañas hubo incumplimientos de la veda por parte de algunos periodistas y medios, lo que generaba una situación desigual frente a quienes intentaban respetarla.

Finalmente, Tullio se manifestó a favor de eliminar las listas colectoras, una alternativa que había aparecido en las discusiones como posible mecanismo para compensar la suspensión de las PASO. Consideró que se trataba de una solución de emergencia que no iba a satisfacer las demandas de todos los sectores y que podía agregar complejidad al sistema electoral. “Estoy de acuerdo. Mejor eliminar las colectoras”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.