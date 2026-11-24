La Municipalidad de Rosario contactó a 3.967 niños y niñas de entre 0 y 3 años que tenían controles de salud pendientes, en el marco del plan Mil65. A casi seis meses de su implementación, el programa busca recuperar el vínculo de las familias con los centros de salud y garantizar el seguimiento médico durante los primeros años de vida.

La estrategia consiste en realizar búsquedas casa por casa para identificar a chicos que dejaron de asistir a los efectores sanitarios. La secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez, explicó que la cercanía de un centro de salud no siempre garantiza que las familias concurran. "A lo mejor, el centro de salud está muy cerquita, pero por diferentes cuestiones de esa familia no llevan a los niños, sino que es necesario ir a buscarlos y que tomen contacto de otro modo con el sistema estatal", señaló.

El intendente Pablo Javkin vinculó esta situación con problemáticas sociales que afectan a distintos barrios de la ciudad. "Tenemos que ir a buscar casa por casa, porque hay situaciones, producto del flagelo de la violencia, del consumo, de la ruptura de los vínculos familiares, que son muy distintas a las que veíamos en otra época", sostuvo. Además, remarcó que una de las prioridades es identificar a cada chico para conocer su situación y organizar el acompañamiento.

Durante las recorridas, los equipos municipales encontraron situaciones que excedían la falta de controles pediátricos. Rodríguez contó que, en algunos domicilios, detectaron calendarios de vacunación incompletos, mientras que en otros también encontraron casos de deserción escolar. "Aprovechamos también a recontactarlos con el sistema educativo", explicó sobre el trabajo que realizan junto a otras áreas del Estado.

El programa comenzó en julio de 2026 como una experiencia piloto en el corredor Avellaneda Oeste y luego se extendió a otros sectores de Rosario. La intervención se desarrolla en articulación con centros de salud, escuelas, clubes y organizaciones sociales, con especial atención en las zonas de mayor vulnerabilidad. En noviembre se inició una nueva cohorte, con 9.046 chicos registrados y 1.486 pendientes de seguimiento.

Javkin insistió en que la respuesta estatal no puede limitarse a disponer de instituciones y esperar que las familias se acerquen. "Eso en otro momento uno lo resolvía poniendo una institución estatal, hoy no alcanza solamente con eso, hay que ir, buscar, censar, como estamos haciendo domiciliariamente", afirmó. También destacó la importancia de contar con información precisa para que ningún niño quede fuera del sistema de atención.

El plan Mil65 contempla, además, acciones de acompañamiento durante el embarazo y la primera infancia, espacios para personas gestantes, consultorios de lactancia y herramientas de orientación sobre crianza y alimentación. Desde el municipio instaron a madres, padres y abuelos a revisar los calendarios de vacunación y mantener al día los controles médicos, fundamentales para evaluar el crecimiento y desarrollo de los chicos.