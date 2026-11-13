La inflación no logra perforar el 2%: "El programa económico tiene un problema directo"
El economista analizó el último índice de precios, cuestionó la persistencia de los ajustes tarifarios y advirtió sobre el impacto de la recesión, la pérdida de empleo y el deterioro de los ingresos.
13/11/2026 | 10:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Inflación en Argentina
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Cadena 3 Rosario
La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 33,1% en los últimos doce meses. El dato volvió a poner en discusión la capacidad del programa económico del Gobierno nacional para profundizar la desaceleración de los precios. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el economista Christian Buteler sostuvo que el índice muestra dificultades para perforar el nivel que se mantiene desde hace varios meses.
“La inflación está mostrando un claro problema para romper en forma definitiva ese piso del 2%”, explicó. Según señaló, los registros vienen oscilando entre el 1,7% y el 2,3%, con variaciones mensuales que dificultan alcanzar la meta de inflación cercana a cero que había proyectado el presidente Javier Milei para agosto.
Buteler también apuntó a los mecanismos de actualización de precios y tarifas. “Claramente el Gobierno tiene una política de indexación de precios”, afirmó, y mencionó los servicios públicos y las empresas privadas, como las prepagas, que ajustan sus cuotas en función de la inflación anterior. A su entender, esa dinámica contribuye a sostener un piso elevado y dificulta que el índice siga bajando.
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Tras el dato de inflación. Caputo destacó la inflación núcleo de octubre: "Fue la más baja en 15 meses"
El ministro de Economía resaltó que el IPC núcleo avanzó 1,5%, mientras que la inflación general fue del 2,2%. También señaló que la variación interanual desaceleró por tercer mes consecutivo y atribuyó parte del resultado al cambio en el régimen de Zona Fría.
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Al evaluar el programa económico, el especialista reconoció algunos avances, entre ellos el ordenamiento de las cuentas públicas y la desaceleración de los precios respecto de los niveles anteriores. Sin embargo, advirtió que hay señales preocupantes: “En los diez primeros meses de 2026 la inflación fue más alta que en los diez primeros meses de 2025”. Para Buteler, esa comparación refleja dificultades que ya no pueden atribuirse solamente a la inercia heredada.
El economista consideró que el plan no fracasó en su totalidad, aunque tiene problemas en uno de sus principales objetivos. “En uno de los pilares que vos tomaste como para poder medir el éxito o fracaso de tu programa, está hoy en día teniendo un problema directo”, señaló. Además, estimó que, si no se modifican las condiciones actuales, la inflación podría continuar moviéndose en una franja de entre el 1,5% y el 2,5% mensual.
Por otra parte, Buteler puso el foco en la falta de actividad económica y sus consecuencias sobre los ingresos y el empleo. “Lo que hoy más está afectando a la gente no solamente es la inflación, sino la falta de actividad”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que la economía haya terminado en recesión pese a las expectativas que había planteado el Gobierno y remarcó que la pérdida de puestos de trabajo y la imposibilidad de mejorar los salarios agravan el escenario.
“Que te suban los precios es un problema, pero que directamente tus ingresos no alcancen y no puedas mejorar tus ingresos porque no hay actividad, porque se pierde trabajo, es aún un problema, incluso te diría hasta más grande”, concluyó el economista.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Cuál fue la inflación de octubre? La inflación de octubre fue del 2,2%.
¿Quién es el economista que dio su opinión sobre la inflación? El economista es Christian Buteler.
¿Qué meta de inflación había proyectado el presidente? La meta de inflación proyectada por el presidente Javier Milei era cercana a cero para agosto.
¿Qué se destaca sobre la actividad económica? La falta de actividad económica afecta los ingresos y el empleo.
¿Cuándo fue más alta la inflación en comparación con el año anterior? En los diez primeros meses de 2026, la inflación fue más alta que en los diez primeros meses de 2025.