La inflación no logra perforar el 2%: "El programa económico tiene un problema directo"

La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 33,1% en los últimos doce meses. El dato volvió a poner en discusión la capacidad del programa económico del Gobierno nacional para profundizar la desaceleración de los precios. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el economista Christian Buteler sostuvo que el índice muestra dificultades para perforar el nivel que se mantiene desde hace varios meses.

“La inflación está mostrando un claro problema para romper en forma definitiva ese piso del 2%”, explicó. Según señaló, los registros vienen oscilando entre el 1,7% y el 2,3%, con variaciones mensuales que dificultan alcanzar la meta de inflación cercana a cero que había proyectado el presidente Javier Milei para agosto.

Buteler también apuntó a los mecanismos de actualización de precios y tarifas. “Claramente el Gobierno tiene una política de indexación de precios”, afirmó, y mencionó los servicios públicos y las empresas privadas, como las prepagas, que ajustan sus cuotas en función de la inflación anterior. A su entender, esa dinámica contribuye a sostener un piso elevado y dificulta que el índice siga bajando.

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Al evaluar el programa económico, el especialista reconoció algunos avances, entre ellos el ordenamiento de las cuentas públicas y la desaceleración de los precios respecto de los niveles anteriores. Sin embargo, advirtió que hay señales preocupantes: “En los diez primeros meses de 2026 la inflación fue más alta que en los diez primeros meses de 2025”. Para Buteler, esa comparación refleja dificultades que ya no pueden atribuirse solamente a la inercia heredada.

El economista consideró que el plan no fracasó en su totalidad, aunque tiene problemas en uno de sus principales objetivos. “En uno de los pilares que vos tomaste como para poder medir el éxito o fracaso de tu programa, está hoy en día teniendo un problema directo”, señaló. Además, estimó que, si no se modifican las condiciones actuales, la inflación podría continuar moviéndose en una franja de entre el 1,5% y el 2,5% mensual.

Por otra parte, Buteler puso el foco en la falta de actividad económica y sus consecuencias sobre los ingresos y el empleo. “Lo que hoy más está afectando a la gente no solamente es la inflación, sino la falta de actividad”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que la economía haya terminado en recesión pese a las expectativas que había planteado el Gobierno y remarcó que la pérdida de puestos de trabajo y la imposibilidad de mejorar los salarios agravan el escenario.

“Que te suban los precios es un problema, pero que directamente tus ingresos no alcancen y no puedas mejorar tus ingresos porque no hay actividad, porque se pierde trabajo, es aún un problema, incluso te diría hasta más grande”, concluyó el economista.

Entrevista de Alberto Lotuf.