Jorge Fandermole, autor de "Oración del Remanso": "Me enorgullece que hayan elegido la canción"

La interpretación de “Oración del Remanso” por parte de Soledad Pastorutti fue uno de los momentos musicales destacados de la visita del papa León XIV a la Argentina. Frente a una multitud reunida sobre la avenida del Libertador, la cantante santafesina interpretó la obra de Jorge Fandermole, que también tuvo una versión a cargo de Magdalena Cullen.

En diálogo con Juntos en Cadena 3 Rosario, el autor de la canción reconoció que no estaba al tanto de que su obra formaría parte de una celebración tan importante. “Me enorgullece y me honra profundamente que hayan tomado esa obra para una situación tan importante como la venida del Papa”, expresó.

Fandermole también manifestó su gratitud hacia los artistas que incorporan la canción a sus repertorios y destacó que cada intérprete le aporta su propio estilo. Sobre la versión de Soledad, señaló que tuvo un sonido diferente y valoró la repercusión que alcanzó frente al público.

La canción fue escrita a mediados de la década de 1990 y, según explicó el músico, no recibió un tratamiento especial respecto de otras composiciones de su repertorio. “Algunas canciones, por alguna cuestión relacionada con los lenguajes, dialogan de manera diferente con un público, con un gran público, y las otras no lo logran”, reflexionó sobre el alcance que tuvo la obra.

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?? JORGE FANDERMOLE, AUTOR DE "ORACIÓN DEL REMANSO": "ME ENORGULLECE Y ME HONRA PROFUNDAMENTE" La canción "Oración del Remanso" fue una de las protagonistas de la visita del papa León XIV a la Argentina. Interpretada por Soledad Pastorutti y Maggie Cullen ante una multitud. https://t.co/nmYAf0NO8h — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 11, 2026

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Consultado sobre el motivo por el que considera que “Oración del Remanso” logró trascender, Fandermole planteó que posiblemente tenga que ver con los temas que aborda: el trabajo de los pescadores y la religiosidad. En ese sentido, describió la actividad como una tarea muy exigente, que se desarrolla en condiciones difíciles y depende directamente del río y de la naturaleza.

Además, destacó que la canción contribuyó a visibilizar al Remanso Valerio, una comunidad de pescadores ubicada entre Rosario y Granadero Baigorria. Según explicó, se trata de un lugar pequeño y humilde, cuyos habitantes viven del río desde hace generaciones y enfrentan numerosas dificultades.

Hacia el final de la entrevista, el músico se refirió a la emoción que le produce escuchar a otras personas cantar su composición. “Cuando una canción deja meramente de escucharse y empieza a cantarse, uno se da cuenta de que ya camina sola”, sostuvo. Para Fandermole, ese reconocimiento del público es una de las mayores satisfacciones que puede recibir un autor.

Entrevista de Alberto Lotuf.