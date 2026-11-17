Jimena La Torre presentó las principales proyecciones de su horóscopo 2027, que define como un período asociado con la maestría personal. “El 2027 suma 11 y el 11 tiene que ver con la maestría”, explicó. Según detalló, el desafío será aprender a sostener aquello que cada persona consigue: “Cuando uno obtiene lo que quiere, tiene que poder sostenerlo”.

La astróloga relacionó esa energía con los movimientos de Júpiter por Leo y Virgo, signos que, según su interpretación, representan la recuperación de la autoestima y la capacidad de organización. “Leo tiene mucho que ver con recuperar el yo de uno mismo y valorarse, y Virgo tiene que ver con el sistema de organizarse, medirse, controlarse y analizarse”, señaló en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.

Los signos que tendrán mejores perspectivas

En cuanto a las proyecciones para el año próximo, La Torre destacó especialmente a Leo y Virgo, aunque también mencionó a Aires, Sagitario, Tauro y Capricornio. “La energía positiva del fuego y de la tierra también va para Aires, para Sagitario, para Tauro y para Capricornio”, indicó.

Sobre Acuario, en cambio, planteó que el principal desafío será salir de la zona de confort y animarse a modificar hábitos. “Si vos de ahí no te movés, siempre te pasa lo mismo”, advirtió. Y agregó que incluso pequeños cambios en la rutina pueden ayudar a renovar la perspectiva: “Cambiá el método, y ahí ya cambia la cabeza”.

La astróloga también anticipó que el amor será uno de los temas centrales para los nacidos bajo ese signo durante 2027. En la entrevista, además, habló de las oportunidades laborales y económicas y recomendó no quedarse inmóviles frente a los cambios que puedan presentarse.

Presentación en Rosario

La visita de Jimena La Torre será este martes en la librería Homo Sapiens, ubicada en Sarmiento 829. A las 17 presentará su mazo de cartas de tarot, basado en los arcanos mayores y menores, con palabras y conceptos pensados para acompañar distintos momentos de la vida.

Luego, entre las 18 y las 18.30, ofrecerá una charla abierta y gratuita para el público. Según adelantó, quienes participen recibirán una carta de la suerte y un mensaje para 2027. Además, quienes compren el libro podrán acceder a una firma y realizarle consultas personales.

Entrevista de Alberto Lotuf.