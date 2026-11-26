FOTO: Investigan un incendio intencional en una fábrica de Ituzaingó y Crespo

Un incendio afectó durante la madrugada de este jueves una fábrica y distribuidora ubicada en la esquina de Ituzaingó y Crespo, en Rosario. El fuego comenzó cerca de la 1 y volvió a reactivarse alrededor de las 4.30. Las llamas dañaron la persiana de ingreso, el interior del establecimiento y parte de la estructura.

Según el testimonio de uno de los operarios, dos personas que habitualmente duermen en la calle frente al lugar podrían estar vinculadas con el episodio. Se trata de un hombre y una mujer que, de acuerdo con el trabajador, ya habían motivado denuncias de vecinos ante el 147 y el 911.

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El empleado señaló que los trabajadores sospechan que el incendio pudo haber sido intencional, aunque todavía no se determinaron las causas. También mencionó que anteriormente hubo discusiones y situaciones de conflicto con personas que permanecían en el sector.

Durante la mañana, operarios trabajaban en la limpieza del establecimiento y retiraban vidrios rotos, chapas y restos de materiales afectados por el fuego. El incendio no se propagó hacia los pisos superiores, donde funcionan oficinas.

La situación pudo haber tenido consecuencias mayores, ya que se trata de un edificio de dos plantas. Se aguardaba el resultado de las pericias para establecer cómo se inició el fuego y determinar eventuales responsabilidades.

Informe de Fernando Carrafiello.