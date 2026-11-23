FOTO: El reclamo de los vecinos tras el ataque de los pitbulls

La vivienda de Mitre al 1500 quedó rodeada de basura, carteles, ropa y otros elementos tras una convocatoria durante el fin de semana. Gabriela, una vecina del barrio, reclamó por la tenencia responsable y pidió que los perros no vuelvan con sus dueños.

La protesta se realizó frente al domicilio del propietario de los pitbulls que atacaron y mataron a un caniche días atrás en Rosario. Durante el fin de semana, vecinos dejaron distintos elementos sobre la calzada, entre ellos montones de basura, carteles, ropa y pallets de madera, que dificultaban el paso por la vereda y obligaban a los peatones a rodear el lugar.

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En diálogo con Cadena 3 Rosario, Gabriela, una vecina de la zona, describió el clima que se vivió durante los últimos días: "Fueron tres días de mucha tensión, sobre todo por la señora que perdió a su canichito. Podría haber sido cualquiera de los vecinos". Además, consideró que el problema excede la raza de los animales y apuntó contra sus responsables: "Más que de razas peligrosas, tenemos que hablar de tenencia responsable, que es lo que no tuvieron estas personas".

La mujer también manifestó su preocupación porque el propietario todavía tendría uno de los pitbulls. "Lamentablemente todavía tienen un pitbull, que esperemos que se lo quiten", expresó. Consultada sobre cómo espera que continúe la situación, sostuvo que los animales necesitan encontrar un hogar y recibir asistencia: "Esperamos que puedan encontrar un hogar y que puedan rehabilitarse porque no es culpa de ellos, sino que es culpa de los dueños".

Actualmente, los pitbulls se encuentran en el Imusa y su futuro dependerá de una determinación judicial. Mientras tanto, los vecinos mantienen el reclamo y esperan que se establezcan responsabilidades por el ataque que terminó con la muerte del caniche.

Informe de Lucas Vezzani.