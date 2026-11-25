La creciente del río Paraná afectó gran parte de la playa del Caribe Canalla, el espacio recreativo del Club Atlético Rosario Central ubicado frente al Gigante de Arroyito modificó considerablemente su fisonomía durante estos días.

Ante esta situación, las autoridades del club colocaron vallas y cintas de peligro para impedir que los visitantes ingresen al agua. La medida busca evitar que las personas se bañen o se acerquen a la zona alcanzada por la creciente, que también arrastró camalotes hasta ese sector de la costa.

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?? SALUD DETALLÓ EL OPERATIVO ANTE LA EMERGENCIA HÍDRICA La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, aseguró que la provincia cuenta con los recursos necesarios para atender las consecuencias sanitarias de la emergencia hídrica y la evacuación de los primeros damnificados. https://t.co/96S2l1lMfj — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 25, 2026

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El avance del río también dejó parcialmente cubiertas varias de las estructuras habituales del balneario. Durante la recorrida se observaron al menos nueve sombrillas de paja prácticamente tapadas por el agua, mientras algunas familias permanecían en la playa para disfrutar de la jornada soleada, aunque sin posibilidad de utilizar el río.

El Caribe Canalla no es el único espacio ribereño afectado por la crecida. Otros clubes y sectores de la costa rosarina atraviesan una situación similar, con playas reducidas por el avance del Paraná y restricciones para ingresar al agua.

Informe de Fernando Carrafiello.