El economista Camilo Tiscornia integró el coro que acompañó al Papa: "Fue una experiencia profunda"

Camilo Tiscornia, economista de C&T Asesores y Consultores, fue uno de los integrantes del coro que acompañó musicalmente la primera misa del papa León XIV en la Argentina, celebrada en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. El profesional contó en diálogo con Cadena 3 cómo llegó a participar de la convocatoria y describió la experiencia como un momento “muy lindo” y “profundo”.

La formación estuvo integrada por más de 150 coreutas de seis coros de la Arquidiócesis de Buenos Aires y una orquesta de 70 instrumentistas, bajo la dirección de Darío Domínguez Sodo. El repertorio incluyó 13 piezas litúrgicas, con obras tradicionales en latín y composiciones que incorporaron elementos del folclore argentino.

“Formo parte de uno de los coros a los que convocaron desde el Arzobispado para formar parte del ensamble que cantó el fin de semana”, explicó Tiscornia. Según relató, la invitación llegó en septiembre, cuando se confirmó la visita papal. La directora de su coro les comunicó la propuesta y varios integrantes se anotaron para participar.

La preparación comenzó a mediados de septiembre y se extendió durante dos meses, con encuentros semanales los martes en la Catedral Metropolitana. El economista reconoció que fue un tiempo breve para una presentación de semejante magnitud, aunque destacó el resultado alcanzado. La orquesta, que pertenece a Florencio Varela, realizó sus ensayos por separado.

El primer encuentro entre cantantes e instrumentistas fue el viernes previo a la ceremonia, durante un ensayo general en la Usina del Arte. Allí también se abrió la posibilidad de que el público presenciara la preparación. Tiscornia destacó los arreglos musicales realizados por Tobías Bouteler, quien adaptó canciones habitualmente interpretadas con guitarra a una formación orquestal de grandes dimensiones.

“La música de este tipo transmite cosas muy fuertes. Creo que ayuda a reforzar lo que se está viviendo en ese momento”, sostuvo. En ese sentido, consideró que los participantes cumplieron un papel importante al acompañar la celebración religiosa y valoró especialmente el vínculo que se generó entre personas provenientes de distintos coros.

Consultado sobre el impacto que pueden tener los mensajes del Papa en la sociedad argentina, también desde la economía y la política, Tiscornia consideró que pueden generar una transformación a partir de las conductas individuales. “Cada una de las personas que participó de esto se tiene que ver interpelada, reflexionar y tratar de ser mejor persona en lo que le toque hacer”, expresó. Además, destacó los llamados a la solidaridad y al bien común y señaló que la multitudinaria convocatoria religiosa permitió volver a visibilizar las raíces católicas del país.



Entrevista de Alberto Lotuf.