Dos hermanas, de 5 y 11 años, resultaron afectadas por la inhalación de gases de un grupo electrógeno que su familia había puesto en funcionamiento durante un corte de luz. El dramático episodio ocurrió en una vivienda de barrio Parque Graneros, en Fray Mamerto Esquiú al 5800, y ambas necesitaron asistencia médica. Su padre relató cómo vivieron los momentos de desesperación.

Brian contó a Cadena 3 Rosario que un vecino les había prestado el generador para que pudieran sobrellevar las altas temperaturas y mantener encendido un ventilador. Sin embargo, reconoció que cometieron un error al dejar el aparato en la cocina, con una puerta abierta hacia el patio, sin advertir el riesgo que implicaba la acumulación de gases.

La situación se desencadenó durante la madrugada, cuando su mujer advirtió que la hija de 5 años tenía movimientos extraños y no podía reaccionar. "Mi mujer empieza a notar que la nena empieza como a moverse, como a querer hacer algo, decir, y no podía. Ahí se despierta, nos levantamos todos y estaba con las manos para adelante, dura, blanca, pálida y con los ojos perdidos", relató.

Ante la falta de respuesta de la pequeña, sus padres intentaron reanimarla con agua, pero no consiguieron que reaccionara. "La agarré yo, no reaccionaba. Le tiramos un poquito de agua, no hacía nada. Pensamos lo peor, pensamos realmente que se iba a morir", recordó.

El padre salió rápidamente a buscar ayuda y pidió a un vecino que los trasladara hasta el hospital Alberdi. En medio de la emergencia, otra de sus hijas, de 11 años, también se descompensó. Según explicó, la nena se impresionó al ver a su hermana en ese estado y comenzó a manifestar sintomas similares. Durante el trayecto, un patrullero les abrió camino para facilitar la llegada al centro de salud.

Brian contó que la nena de 5 años todavía no había reaccionado cuando subieron al vehículo. "Le bajé las ventanillas y veníamos desesperados, llorando, gritando. Yo iba rezando para que mi hija reaccione", relató. Finalmente, la pequeña recuperó la respuesta durante el traslado y pudo llegar con vida al hospital, donde recibió atención médica.

El hombre también describió las dificultades económicas y habitacionales que atraviesa su familia. Explicó que está sin trabajo y que, debido a la falta de espacio en la vivienda de su suegra, los seis integrantes de la familia duermen en una misma habitación. El episodio dejó en evidencia el peligro que implica utilizar generadores eléctricos en espacios cerrados o sin ventilación adecuada.

Informe de Fernando Carrafiello.