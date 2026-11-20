La cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China terminó con una declaración conjunta de cuatro puntos que fue presentada como un compromiso por la paz. Sin embargo, el encuentro dejó más interrogantes que certezas sobre sus alcances y posibilidades de aplicación. En diálogo con Juntos, por Cadena 3 Rosario, el analista internacional Patricio Giusto consideró que la reunión fue principalmente una puesta en escena política.

Una cumbre que fortaleció a Xi Jinping

Giusto sostuvo que el encuentro benefició especialmente al mandatario chino, que ofició de anfitrión y logró reunir a dirigentes internacionales en Shenzhen, uno de los principales centros tecnológicos y económicos del país. En cambio, describió a Trump como un presidente debilitado por los resultados en Irán y las elecciones de medio término, mientras que Putin aprovechó la oportunidad para recuperar protagonismo internacional pese a la orden de captura que pesa sobre él.

"Era un poco como se esperaba: más una foto que le termina sirviendo a un par de líderes golpeados", evaluó. Sobre el documento, cuestionó que sus cuatro puntos tienen una formulación ambigua y destacó especialmente uno de los aspectos más controversiales: el rechazo a la Corte Penal Internacional, una posición que vinculó con la situación judicial de Putin y los temores de Trump frente a ese organismo.

Desarme nuclear sin compromisos concretos

Uno de los ejes de la declaración fue el rechazo a una eventual guerra nuclear y la defensa del desarme. Sin embargo, Giusto puso en duda el alcance real de ese compromiso, teniendo en cuenta que los tres países concentran alrededor del 90% de las ojivas nucleares del mundo. "Las guerras nucleares no se pueden ganar, estamos a favor del desarme nuclear", resumió sobre el contenido del acuerdo.

Para el especialista, esa formulación no ofrece garantías concretas ni establece mecanismos para avanzar en una reducción de los arsenales. También señaló que la declaración quedó fuera del marco de Naciones Unidas y no incorporó a otros actores internacionales con capacidad nuclear. Por eso, consideró que ese punto funciona más como una expresión de buenos deseos que como un compromiso efectivo.

El gesto diplomático de Xi Jinping

Otro aspecto que analizó fue la recepción que Xi Jinping le brindó a Trump al pie del avión. Según Giusto, el gesto tuvo un significado político importante porque demuestra que China busca preservar el vínculo con Estados Unidos más allá de las circunstancias particulares de sus presidentes. "El vínculo está por encima de todo", explicó.

El analista también describió el crecimiento de Shenzhen, ciudad que hace cuatro décadas era una pequeña aldea de pescadores y que se transformó en uno de los grandes polos tecnológicos del planeta. Atribuyó ese desarrollo al proceso de reformas y apertura económica iniciado por Deng Xiaoping en 1978 y destacó la velocidad con la que China ejecuta obras de infraestructura y transforma sus ciudades.

China, un modelo que busca consolidarse

En relación con el sistema político chino, Giusto explicó que el Gobierno defiende su organización interna y evita cuestionar los modelos de otros países, siempre que no se intente intervenir en sus propios asuntos. También sostuvo que parte del respaldo social se explica por los resultados económicos, la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos. "El día que deje de dar resultados, que la gente empiece a vivir mal, seguramente ese estado de ánimo va a cambiar", planteó.

Finalmente, destacó la dimensión económica de la relación entre China y Estados Unidos, con un intercambio comercial que estimó en unos 700.000 millones de dólares. También señaló que el gigante asiático logró sacar a 800 millones de personas de la pobreza en 45 años, según datos validados por el Banco Mundial, y que busca ampliar su clase media. En ese escenario, consideró que Argentina tiene una oportunidad estratégica: "Somos perfectamente complementarios, todo lo que producimos es justamente lo que ellos necesitan y van a necesitar cada vez más".

Entrevista de Alberto Lotuf.