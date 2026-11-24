Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, cuestionó el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el próximo 10 de diciembre a Mario Santucho, fundador y máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La actividad fue declarada de interés institucional y generó polémica por la reivindicación de la figura del dirigente guerrillero.

En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, Larrabure calificó la iniciativa como una "aberración" y cuestionó que se realice en una fecha asociada con la recuperación de la democracia. "¿Se puede homenajear a terroristas? ¿A personas que sembraron de sangre y muerte todo el país?", planteó. También comparó la situación con un eventual homenaje a Jorge Rafael Videla o a Mario Firmenich.

El entrevistado consideró que la elección del 10 de diciembre no es casual y sostuvo que este tipo de actividades buscan generar repercusión pública. Como argumento, recordó que el ataque del ERP a la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba, durante el cual fue secuestrado su padre, también había sido postergado tras la muerte de Juan Domingo Perón, en julio de 1974. Según su interpretación, la organización buscaba provocar impacto con sus acciones.

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Durante la entrevista, Larrabure también vinculó la controversia con la reciente visita del Papa a la Argentina. "Sospecho, intuyo, que leer dos millones de personas en la calle no lo hace ningún partido político y les molesta que venga un Papa y hable de reconciliación con la historia", expresó. En ese sentido, cuestionó que el país continúe concentrado en los enfrentamientos de hace cinco décadas y reclamó una mirada hacia el futuro.

Para ilustrar su postura, recordó una conversación con su padre cuando vivían en Brasil. Según contó, Argentino del Valle Larrabure le había advertido que, mientras los argentinos seguirían enfrentados, el país vecino se convertiría en una potencia. "Cuando viajo en avión veo que los aviones son Embraer y veo que los submarinos son brasileños. Nosotros no tenemos submarinos y no fabricamos aviones. Estamos estancados", señaló.

Otro de los ejes de la conversación fue el perdón. Arturo sostuvo que se trata de una decisión personal y recordó que tanto él como su familia eligieron no alimentar el odio hacia los responsables del secuestro y asesinato de su padre. "Yo he perdonado porque eso ha purificado mi alma", afirmó. Además, recordó una carta que su padre escribió el 22 de octubre de 1974, durante su cautiverio, en la que pidió a sus hijos que no odiaran a nadie y que respondieran a las agresiones poniendo la otra mejilla.

Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado el 11 de agosto de 1974, cuando un comando del ERP tomó la Fábrica Militar de Villa María. Permaneció cautivo durante 372 días en una denominada "cárcel del pueblo", fue sometido a torturas y murió el 19 de agosto de 1975, a los 43 años. Su cuerpo fue encontrado en una zanja. Al recordar su historia, su hijo insistió en la necesidad de cerrar las heridas del pasado: "El país debe encaminarse a la reconciliación, dar vuelta la página y cerrar estas grietas que nos estancan".

Entrevista de Alberto Lotuf.