La venta del Grupo Oroño a Swiss Medical y Chicago Capital, vinculada al Grupo Gamma, abrió interrogantes sobre el futuro del sistema privado de salud en Rosario. La operación, que involucra a una estructura de aproximadamente 4.100 trabajadores, generó sorpresa entre empleados y profesionales, que tomaron conocimiento de la noticia a través de un correo electrónico o de los medios de comunicación.

En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el exministro de Salud de Santa Fe Miguel Ángel Cappiello analizó las posibles consecuencias de la adquisición y advirtió sobre los desafíos que puede generar la concentración del sector. “Estamos ante una situación sumamente compleja y no sabemos cómo vamos a poder resolver cuando empiecen a aparecer los problemas”, sostuvo.

El exfuncionario puso el foco especialmente en las obras sociales y en los afiliados que actualmente utilizan los servicios del grupo. Entre ellos mencionó al Iapos, la obra social provincial, y a las entidades sindicales de menor tamaño, que podrían encontrar dificultades para sostener los convenios y afrontar los valores de las prestaciones.

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“Las obras sociales sindicales, las pequeñas y el Iapos van a tener dificultades por la forma de pago y por lo que uno presupone”, señaló Cappiello. En ese sentido, advirtió que algunos valores que manejan los prestadores privados podrían resultar difíciles de afrontar para el sistema de seguridad social.

Otro de los puntos que planteó fue la continuidad de la articulación entre los efectores privados y los hospitales públicos. Como ejemplo, recordó el vínculo que mantuvo durante su gestión con Roberto Villavicencio, fundador del Grupo Oroño, y las experiencias de colaboración que permitieron resolver prestaciones que no podían realizarse en establecimientos estatales.

“Yo rescato todo lo que pudimos hacer en conjunto en la integración público-privada”, afirmó. También recordó que, cuando el Hospital Centenario no contaba con las condiciones para realizar determinadas cirugías cardiovasculares, algunas intervenciones se llevaban adelante en el ICR sin costo para el sistema público.

Cappiello manifestó además preocupación por el futuro de las inversiones tecnológicas y de prestaciones específicas que ofrece el grupo. En particular, mencionó al Sanatorio de Niños, al que definió como un efector de referencia en la ciudad, y advirtió sobre la necesidad de conocer cómo continuará funcionando la estructura sanitaria tras el cambio de propietarios.

Consultado sobre si la participación del Grupo Gamma en la operación podría garantizar la continuidad de algunos vínculos, el exministro respondió con cautela: “Ojalá que sí. No lo sé por ahora”. En ese contexto, insistió en que los nuevos responsables deben brindar información sobre los alcances de la adquisición y las condiciones en las que se mantendrán los servicios.

Finalmente, el exfuncionario consideró que es necesario convocar a una conferencia para despejar las dudas que surgieron alrededor de la operación. “Hace falta que se den explicaciones de cómo va a ser esto”, remarcó. También contó que ya recibió consultas de afiliados de Esencial, preocupados por posibles cambios en sus coberturas y costos, y concluyó que la información pública será fundamental para conocer qué sucederá con el sistema de salud privado de Rosario.

Entrevista de Alberto Lotuf.