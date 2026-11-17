El Gobierno nacional volvió a poner en discusión el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y busca reunir los apoyos necesarios para suspenderlas en 2027. En ese contexto, Leandro Querido, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, sostuvo que todavía no está definida la propuesta concreta y que las negociaciones dentro del Congreso serán determinantes. “Estamos en otra etapa en donde el Gobierno tendrá que mostrar con más claridad cuál es la propuesta fina que se está negociando entre distintos actores”, explicó en diálogo con Cadena 3.

Querido consideró que la discusión sobre las primarias suele estar condicionada por las conveniencias de cada fuerza política y no necesariamente por una evaluación de sus beneficios institucionales. Recordó que el kirchnerismo impulsó las PASO cuando entendía que podían ordenar su competencia interna y que, con el paso del tiempo, modificó su posición. “No se está pensando en general en lo bueno y saludable que son las PASO, sino en la conveniencia de cada uno”, afirmó. En ese sentido, señaló que tanto el oficialismo como la oposición analizan la reforma desde sus propias necesidades electorales.

Al evaluar el argumento económico del Gobierno, el especialista reconoció que existe un ahorro potencial si se suspenden las primarias. Según explicó, las PASO buscaron democratizar las decisiones partidarias, pero en numerosas ocasiones terminaron con listas únicas y sin una competencia genuina. “Si se suspenden las PASO, se va a eliminar el 33% del costo de ese proceso electoral, y si no hay segunda vuelta, se ahorraría el 50% de ese costo”, detalló. Sin embargo, advirtió que detrás de esa justificación también existe una lectura política: la eliminación de las primarias podría dificultar que el peronismo ordene sus internas y favorecer al espacio de La Libertad Avanza.

Uno de los puntos que todavía genera interrogantes es cómo se elegirán las candidaturas si finalmente se suspenden las primarias. Entre las alternativas que aparecen en algunos borradores figura la posibilidad de habilitar listas colectoras dentro del sistema de Boleta Única de Papel. Se trata de listas que pueden acompañar a un mismo candidato en una categoría superior, aunque Querido recordó que ese mecanismo tiene antecedentes controvertidos. “Las colectoras tienen muy mala fama, sobre todo en algunos distritos y en algunas elecciones provinciales de nuestro país con serio déficit democrático”, sostuvo, al recordar experiencias en las que la proliferación de listas y el uso de recursos públicos generaron confusión entre los votantes.

El politólogo planteó que habrá que analizar si ese mecanismo puede funcionar adecuadamente con la Boleta Única de Papel o si, por el contrario, puede complicar la comprensión del instrumento de votación. Para eso, consideró fundamental incorporar la mirada de la Justicia Electoral, especialmente de la Cámara Nacional Electoral, cuyos funcionarios cuentan con experiencia técnica en la organización de los comicios. “Falta la voz de un actor relevante, que es la Justicia Electoral”, remarcó, y agregó que sería importante conocer si el diseño de una boleta con colectoras puede afectar la implementación del proceso electoral.

La situación de Patricia Bullrich también aparece como un factor dentro de las negociaciones, debido a su resistencia a eliminar o suspender las primarias y a la posibilidad de que ese mecanismo le permita competir internamente con el presidente Javier Milei. Sobre ese escenario, Querido explicó que la suspensión de las PASO no impediría que los partidos o las coaliciones organicen sus propias instancias de selección de candidatos. “Nada impide a los partidos políticos o a las coaliciones hacer procesos internos de selección de sus candidatos”, aclaró. La diferencia es que dejarían de ser elecciones simultáneas y obligatorias y pasarían a resolverse mediante mecanismos propios, como ocurría antes de la implementación de las primarias.

Finalmente, Querido advirtió que el debate legislativo debería trascender las necesidades coyunturales de los dirigentes y concentrarse en las consecuencias institucionales de una reforma electoral. A su entender, todavía hay aspectos centrales que no están resueltos y que requieren una discusión más amplia, especialmente en torno a la selección de candidaturas y al funcionamiento de la Boleta Única. “En los debates primó el cálculo político por sobre la calidad institucional, y eso es un problema”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.