FOTO: Instituto jugará en casa ante el Millonario.

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Instituto recibirá a River en Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, según se dio a conocer en la mañana de este martes.

El encuentro podría disputarse el sábado 28 de noviembre a las 22.

De este modo, el conjunto cordobés afrontará la instancia decisiva en su propio estadio, con el respaldo de su gente en una definición de eliminación directa.

Condiciones de asistencia y público local

El partido contará únicamente con público local, ya que no habrá venta de entradas habilitada para los hinchas del equipo visitante. La medida define el marco de concurrencia para el compromiso del fin de semana en la capital cordobesa.

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El debate previo sobre el estadio y el Kempes

En las horas previas a la confirmación oficial, el estado del campo de juego del estadio de Alta Córdoba había sido motivo de análisis y debate, por lo que el estadio Mario Alberto Kempes figuraba como una opción alternativa para albergar el encuentro.