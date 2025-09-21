Instituto y Godoy Cruz empatan en Mendoza: seguilo en vivo
El partido se disputa, desde las 16.45, en el estadio Feliciano Gambarte. "La Gloria" viene de vencer a Argentinos. "El Tomba", de empatar con Barracas. Transmite Cadena 3.
21/09/2025 | 17:56Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto enfrenta a Godoy Cruz en Mendoza. (Prensa IACC)
Instituto visita a Godoy Cruz, en el estadio Feliciano Gambarte, por la Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
"La Gloria" viene de recuperarse y sumar su primer triunfo con "El Gato" Oldrá en el Monumental de Alta Córdoba, ante Argentinos.
"El Tomba", en tanto, empató con Barracas en su último partido, también en Mendoza.
Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/