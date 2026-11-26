FOTO: Los pibes de "La Gloria" tuvieron una gran alegría en la Copa Córdoba (Foto: @InstitutoACC)

Instituto derrotó 2-1 a Belgrano y se quedó con la Copa Córdoba 2025, el certamen organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol cuya resolución del año pasado estaba pendiente.

"La Gloria" se impuso en una final que se definió en los últimos minutos gracias a un gol de Thomas Villafañe.

Pedro Baster abrió el marcador para el conjunto albirrojo, mientras que Villafañe convirtió el tanto decisivo cuando faltaba apenas un minuto para el final. De esta manera, "El Albirrojo" se quedó con el título frente a uno de sus clásicos rivales.

El próximo miércoles 2 de diciembre Instituto volverá a saltar a la cancha para disputar la final de la edición 2026, donde se medirá frente a Talleres.

En las semifinales de este año, la "Gloria" goleó a Belgrano y el "Albiazul" dejó en el camino a Estudiantes de Río Cuarto.