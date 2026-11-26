Instituto venció a Belgrano y se consagró campeón de la Copa Córdoba 2025
"La Gloria" se impuso 2-1 en la final pendiente ante el "Pirata". Pedro Baster y Thomas Villafañe marcaron los goles del triunfo, que llegó sobre el cierre del encuentro. La semana próxima jugará la de este año ante Talleres.
26/11/2026 | 10:57Redacción Cadena 3
FOTO: Los pibes de "La Gloria" tuvieron una gran alegría en la Copa Córdoba (Foto: @InstitutoACC)
Instituto derrotó 2-1 a Belgrano y se quedó con la Copa Córdoba 2025, el certamen organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol cuya resolución del año pasado estaba pendiente.
"La Gloria" se impuso en una final que se definió en los últimos minutos gracias a un gol de Thomas Villafañe.
Pedro Baster abrió el marcador para el conjunto albirrojo, mientras que Villafañe convirtió el tanto decisivo cuando faltaba apenas un minuto para el final. De esta manera, "El Albirrojo" se quedó con el título frente a uno de sus clásicos rivales.
El próximo miércoles 2 de diciembre Instituto volverá a saltar a la cancha para disputar la final de la edición 2026, donde se medirá frente a Talleres.
En las semifinales de este año, la "Gloria" goleó a Belgrano y el "Albiazul" dejó en el camino a Estudiantes de Río Cuarto.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la final de la Copa Córdoba 2025?
Instituto derrotó 2-1 a Belgrano y ganó el torneo.
¿Quién anotó los goles decisivos?
Pedro Baster abrió el marcador y Thomas Villafañe anotó el gol de la victoria.
¿Cuándo se jugará la próxima final de Instituto?
El próximo miércoles 2 de diciembre.
¿Contra quién se enfrentará Instituto en la final de 2026?
Se medirá frente a Talleres.
¿Cómo llegaron a la final Instituto y Belgrano?
Instituto goleó a Belgrano en semifinales y Belgrano dejó fuera a Estudiantes de Río Cuarto.