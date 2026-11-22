Instituto recibe a Huracán este domingo desde las 22 por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

"La Gloria" va por el paso a los cuartos de final tras hacer un gran campeonato regular y terminar puntero en la zona A con 34 puntos.

El conjunto de Diego Flores juega desde las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas. Darío Herrera será el encargado de repartir justicia.

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Por su parte, Huracán terminó octavo en la zona B y buscará dar el batacazo esta noche en Córdoba. River venció a Lanús y espera por el vencedor.

Instituto arrancó el partido con todo y logró abrir el marcador antes del minuto de juego con un gran remate de Alex Luna que definió tras un rebote en el área.

Huracán avisó por primera vez a los 13 minutos luego de un muy buen pase de Lucas Blondel que fue rematado de volea por César Ibañez. El remate pasó por arriba del travesaño.

A los 19 minutos, Jeremías Lazaro probó desde el borde del área con un buen remate que pasó muy cerca del arco defendido por Hernán Galíndez.

Tan solo un minuto después, Lazaro corrió por la banda derecha y levantó un muy buen centro que Facundo Suárez remató para poner el 2-0.

A los 25 minutos, Lazaro, que estaba teniendo un muy buen partido, tuvo que pedir el cambio por una molestia y en su lugar ingresó Jhon Córdoba.

A los 35 minutos, Instituto sufrió otra baja de peso por la lesión de Alex Luna quien pidió el cambio. En su lugar ingresó Jonas Acevedo.

Sobre el final del primer tiempo, Lucas Blondel efectuó un buen remate desde fuera del área tras un tiro libre jugado en corto. Marcos Ledesma respondió de buena manera.

Partido en desarrollo

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