Violencia de género: renunció el abogado defensor de Alfonso Mosquera

Carlos Nayi ya no representará al ex ministro de Seguridad de Córdoba y legislador en licencia. El fiscal Reyes investiga la denuncia de una mujer policía que habría sido pareja del ex funcionario.

09/11/2023 | 19:55 Redacción Cadena 3