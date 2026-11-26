FOTO: El padre Munir Bracco advierte sobre el impacto de las apuestas online en la salud mental

La ludopatía entre adolescentes y jóvenes se convirtió en una problemática social que preocupa cada vez más a las familias, las instituciones y las organizaciones que trabajan en territorio.

En medio del debate legislativo por la ley de prevención y regulación de las apuestas online, en diálogo con Cadena 3 el padre Munir Bracco, vocero de la Arquidiócesis de Córdoba e integrante de la Pastoral Social, lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias de esta problemática: “El verdadero riesgo país es el índice alto de suicidios”.

El sacerdote expresó su preocupación por el crecimiento de las apuestas digitales y destacó la importancia de que el Congreso avance con una legislación que permita establecer límites y herramientas de prevención.

Bracco también valoró la participación social que generó el debate durante los últimos días, con testimonios de jóvenes y madres que expusieron situaciones dramáticas vinculadas con el juego compulsivo.

“Ha habido una adhesión social, una preocupación, una manifestación que se ha visto en la calle, en la gente, en los vecinos y en los medios de comunicación. Se ha puesto el tema nuevamente a la vista”, sostuvo.

Según explicó, algunos testimonios reflejan situaciones en las que se ven amenazadas la salud, la vida y la estabilidad económica de las familias. El sacerdote consideró que la legislación representa una herramienta importante para enfrentar el problema, aunque aclaró que por sí sola no resolverá la situación.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la regulación de la publicidad de las plataformas de apuestas, especialmente aquella protagonizada por influencers, deportistas y figuras públicas.

También contempla restricciones a los bonos de bienvenida y a la promoción del juego en el fútbol, incluidas las camisetas de los equipos y las transmisiones deportivas.

Para Bracco, este punto resulta fundamental porque los adolescentes están permanentemente expuestos a mensajes que presentan las apuestas como una actividad atractiva y una posibilidad de obtener dinero fácilmente.

El sacerdote cuestionó además las demoras en el tratamiento legislativo y sostuvo que el proyecto estuvo postergado durante dos años.

“Hay un verdadero clamor social por esta droga que está haciendo estragos. Lo que se les pide a nuestros representantes es que nos representen, que para eso están”, afirmó.

En ese sentido, planteó que la discusión debería trascender las diferencias partidarias y priorizar el bienestar de las familias. Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Bracco se refirió a la relación entre las apuestas compulsivas y las situaciones de desesperación que pueden atravesar quienes desarrollan una adicción al juego.

El sacerdote mencionó que durante el último año se registraron más de 5.000 muertes por suicidio en Argentina y expresó su preocupación por la incidencia de esta problemática entre adolescentes y jóvenes.

“Este es el verdadero riesgo país que a nosotros nos hace temblar, que nos hace daño, que a muchas familias les causa dolor. Este es el verdadero riesgo país cuando pibes nuestros se quitan la vida”, expresó.

Además, relató que existen testimonios de jóvenes que llegaron a considerar el suicidio como única salida frente a las dificultades que atravesaban.

“Esta mañana escuchaba el testimonio de un chico que decía: ‘Yo en un momento creí que la única salida que me quedaba era quitarme la vida’. Frente a eso, a uno se le eriza la piel”, contó.

Bracco también advirtió sobre otro costado de la problemática: el endeudamiento y las amenazas que pueden aparecer cuando las personas pierden el control de sus apuestas.

Explicó que, cuando los jóvenes ya no pueden conseguir dinero prestado de sus familiares y amigos, muchas veces recurren a prestamistas informales, donde pueden quedar expuestos a situaciones de usura e intimidación.

“Hay testimonios de mamás que dicen: ‘Yo tenía miedo de salir a la calle porque a mí me mandaron la foto de mi casa’. De esto estamos hablando. Es muy duro”, relató.

“Estamos cambiando la cultura del trabajo por la cultura de la timba”

Para el integrante de la Pastoral Social, el avance de las apuestas online también representa un cambio cultural que afecta las expectativas y los proyectos de vida de las nuevas generaciones.

“Estamos cambiando la cultura del trabajo por la cultura de la timba. Estamos sepultando un montón de esperanza en muchos de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos que no encuentran otra salida”, advirtió.

En ese contexto, reclamó que la prevención de la ludopatía sea una prioridad transversal, que involucre a todos los sectores políticos, sociales y religiosos.

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Bracco consideró que la discusión no debe quedar limitada a una cuestión ideológica o partidaria, porque las consecuencias alcanzan a familias de todos los sectores.

También mencionó el ejemplo de Brasil, donde se adoptaron restricciones a la publicidad de las apuestas, como referencia para pensar políticas de regulación.

Finalmente, insistió en que la aprobación de la ley sería un paso necesario para que las provincias y los municipios puedan avanzar con sus propias medidas de prevención y control.

“Que prime el bien común, el cuidado de nuestros vecinos, de nuestras familias. No es la solución la ley, pero es una ayuda necesaria, una herramienta muy útil”, concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso".