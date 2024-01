La ola de calor se extiende en centro y norte del país: 20 provincias afectadas

Gran parte del centro y el norte del país experimentan este martes un sostenido ascenso de temperaturas con máximas que pueden alcanzar en algunas localidades los 42 grados, y que se mantendrán muy elevadas durante toda la semana, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso alertas de nivel rojo, naranja y amarillo en 20 provincias y Mendoza es de las jurisdicciones más afectadas con una ola de calor que podría ser la más larga de su historia.

Una de las provincias más afectadas es Mendoza, que tiene a todo su territorio bajo alerta rojo por temperaturas extremas que son "muy peligrosas y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", al punto que este mediodía gran parte de la provincia estaba afectada por un corte de luz generalizado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el pronóstico del SMN, la provincia está en camino a superar el récord de días seguidos bajo una ola de calor.

Junto con Mendoza, se encontraban bajo alerta rojo el norte y centro de Neuquén, al noroeste de Río Negro; al sur de San Juan; al oeste y norte de San Luis, y el sur de la provincia de Buenos Aires, con temperaturas máximas cercanas a los 37 grados.

En tanto, varios distritos del sur de Neuquén y del centro y oeste de Río Negro se encontraban este martes bajo alerta naranja por temperaturas extremas, que pueden resultar "muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", precisó el SMN.

Además, rigen alerta amarillos para la ciudad de Buenos Aires; casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires; y las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca y La Rioja.

Un horno

Más de la mitad del territorio nacional registró temperaturas por encima de los 34 grados este lunes a las 15, según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ubicó a la localidad salteña de Rivadavia como la que soportaba el clima más tórrido a esa hora, con 42,4°.

Inmediatamente después de Rivadavia, se ubicaron Las Lomitas, en Formosa, con 39,6 grados; Chepes, en La Rioja, con 38,8, y la ciudad de San Juan, con 38,4.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pronóstico extendido

El meteorólogo del Aeropuerto de Córdoba, Gerardo Barrera, dijo este lunes a Cadena 3 que ya se registran algunas tormentas dispersas sobre la zona cordillerana del país, también en Salta y Orán y en el oeste de las provincias de Catamarca y La Rioja.

“En los próximos días, las áreas de inestabilidad se irán multiplicando. También hay previsiones de chaparrones en el norte de la Patagonia. Allí, se atenuaron un poco las temperaturas, pero siguen altas”, afirmó Barrera.

En ese contexto, el especialista detalló que se está registrando en el país un fenómeno conocido como “bloqueo atmosférico”.

“Hay un aire que se ha quedado detenido y no deja pasar el aire cálido y húmedo, que viene del Litoral, ni el fresco que proviene del Océano Pacífico y de la Antártida”, explicó.

“La humedad no ha llegado en su totalidad al centro del país. Lo notamos en las temperaturas mínimas. Esta situación de bloqueo se empieza a ubicar en la franja central, abarcando Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, y hará que aumenten las mínimas y máximas en los próximos días”, pronosticó.

“En todo lo que esté en el centro y oeste, las temperaturas se acercarán a los 40 grados. En lo que esté sobre el centro-este y noreste, no serán tan altas, pero sí la sensación térmica debido a la presencia de humedad”, agregó.

Al ser consultado sobre las condiciones meteorológicas en la provincia de Chubut, donde un incendio forestal arrasa en el Parque Nacional Los Alerces, no dio buenas noticias.

“No hay previsiones en cuanto a lluvias. Éstas ocurrirán sobre la meseta de la Patagonia, no en la zona cordillerana. Sí habrá cambio de viento y algo de baja de temperaturas, pero no importante. No hay un factor meteorológico que ayude en el corto plazo”, indicó.

Por último, se refirió a lo que se puede esperar en Córdoba. “Enero tuvo tres fases: una, lluviosa, los primeros 10 días; otra, armónica, los segundos 10, y ésta última parte en la que las temperaturas cruzaron el umbral de lo normal”.

“En febrero, sólo falta que se corra este bloqueo para que la humedad, que está sobre Brasil y Paraguay, llegue. Posiblemente, eso pase en la segunda decena de días. Tendremos una primera parte calurosa y húmeda, y puede cambiar en la segunda parte”, auguró.

Entrevista de "Informados, al regreso".