La economía argentina atraviesa un escenario de creciente incertidumbre, marcado por la suba del riesgo país, el deterioro de algunos indicadores de actividad y las dificultades para recuperar la confianza de los inversores.

En ese contexto, el economista Jorge Ingaramo analizó en diálogo con Cadena 3 la situación financiera del país y advirtió sobre las consecuencias de las decisiones cambiarias y financieras del Gobierno nacional.

Según los datos del INDEC mencionados en el análisis, la Argentina ingresó en una fase recesiva luego de los resultados negativos registrados durante el segundo trimestre y el cierre del tercer trimestre. La caída de la inversión y del consumo masivo se suma a las preocupaciones sobre la capacidad del país para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Uno de los principales interrogantes está puesto en el comportamiento del riesgo país, que continúa elevado pese a las señales de respaldo de Estados Unidos y al importante superávit comercial argentino.

Para Ingaramo, la explicación debe buscarse en una combinación de factores económicos y políticos. Entre ellos mencionó la persistencia de la inflación, las restricciones cambiarias, la falta de acceso pleno a los mercados internacionales de capitales y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda.

“Todo parecía indicar que el riesgo país tendría que bajar y lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario”, señaló el economista.

Ingaramo sostuvo que el Gobierno dejó pasar una oportunidad para regresar a los mercados internacionales de deuda y avanzar hacia una mayor apertura cambiaria.

En ese sentido, recordó que la administración nacional optó por emitir títulos en dólares para conseguir los fondos necesarios para afrontar vencimientos, en lugar de eliminar las restricciones al movimiento de capitales.

El economista también advirtió que la falta de nuevas emisiones de deuda en dólares durante los últimos meses genera interrogantes sobre cómo se afrontarán los compromisos financieros del próximo año.

A esto se suman las dudas sobre las reservas disponibles. Según su análisis, las reservas netas y líquidas del Banco Central son limitadas y una parte importante de los activos contabilizados corresponde a oro, encajes de depósitos, el swap con China y otros instrumentos que no tienen la misma disponibilidad inmediata para enfrentar una eventual corrida cambiaria.

“Yo en 45 años de profesión nunca vi que un superávit externo de semejante magnitud como vamos a tener este año no se exprese en una baja del riesgo país”, sostuvo.

Además, vinculó el comportamiento de los mercados con la incertidumbre política y las dificultades del oficialismo para consolidar acuerdos legislativos y con los gobernadores.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el atraso cambiario y la diferencia entre la evolución de los precios y la cotización del dólar.

Ingaramo tomó como referencia la comparación interanual al 30 de septiembre: mientras la inflación acumuló un 33,4%, la variación del dólar fue del 14%. Para el economista, esa brecha refleja un atraso significativo del tipo de cambio.

“¿Por qué la Argentina está cara? ¿Por qué entra semejante cantidad de dólares y la gente lo manda al canuto y no lo consume? Porque el consumo en Argentina es caro. ¿Y por qué el consumo en Argentina es caro? Porque el dólar está barato”, explicó.

En esa línea, señaló que los particulares compraron unos 3.000 millones de dólares durante septiembre, en un contexto en el que la inversión habría caído 11 puntos en lo que va del año y el consumo masivo registró una contracción del 2,7%.

Para Ingaramo, estos indicadores muestran que los dólares disponibles no se traducen necesariamente en mayor inversión o consumo, sino que una parte importante se destina al ahorro.

Frente a este escenario, el economista consideró que existen condiciones para avanzar hacia una flexibilización cambiaria, apoyada en el superávit comercial y en las perspectivas de liquidación del sector agroexportador.

Estimó que la próxima cosecha gruesa podría aportar entre 7.000 y 9.000 millones de dólares, un flujo que, sumado al ingreso comercial, permitiría comenzar a modificar el esquema actual.

“Sí, por supuesto. Con el semejante superávit comercial que tenemos, más lo que va a vender el campo ahora para la siembra que acaba de empezar de la cosecha gruesa, se podría flotar el tipo de cambio y liberar los controles, aunque sea gradualmente”, afirmó.

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Como alternativa, propuso implementar la salida del cepo en tres etapas, con un proceso progresivo que permita recuperar la movilidad de capitales y mejorar las condiciones para atraer inversiones.

También cuestionó que las empresas que no están alcanzadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tengan restricciones para disponer libremente de sus divisas.

Finalmente, Ingaramo consideró que el respaldo estadounidense podría ser un factor importante para la economía argentina, aunque advirtió que estará condicionado a la continuidad del rumbo económico y político.

El desafío del Gobierno, según el diagnóstico del economista, será recuperar la confianza de los mercados, resolver las restricciones cambiarias y generar condiciones para que el superávit comercial se traduzca en inversiones, actividad económica y crecimiento.

Entrevista de "Informados al Regreso"