Incendios en Córdoba: 3 focos activos, casas quemadas, evacuados y un detenido

Tras un lunes aciago por los incendios en la provincia de Córdoba, los bomberos siguen combatiendo tres focos que permanecen activos, según lo informado por el secretario de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia, Claudio Vignetta.

El frente de mayor magnitud se encuentra en Cuesta Blanca, en el Valle de Punilla. Se trata del foco que comenzó en Cabalango y se extendió hacia la zona de San Antonio, Tala Huasi e Icho Cruz, donde hubo 60 evacuados.

Los otros dos focos activos están en La Argentina, ubicado en jurisdicción de San Carlos Minas (Traslasierra), y en San Clemente, en el departamento Santa María.

En tanto, las llamas fueron contenidas en Barranca Yaco y en el paraje La Trinchera, en la zona de Balnearia, de acuerdo a lo precisado por Vignetta.

“Ha sido una jornada muy complicada, con mucho viento intenso del norte y cero humedad. Rondamos los 34 grados de temperatura. La irresponsabilidad de algunos generó estos incendios y colaboró el viento”, dijo Vignetta.

“En Cuesta Blanca, estamos tratando de contener la cabeza del incendio. Ahí hemos tenido algunas viviendas afectadas. Dos casas vi afectadas, pero hay otras que pueden haber sido alcanzadas por el fuego”, añadió.

Con respecto a las condiciones climáticas, detalló: “El viento rotará al oeste y hay probabilidad de que el flanco izquierdo empiece a moverse hacia la zona de Las 400 Viviendas en Carlos Paz (barrio Colinas). Pero, por el momento, está tranquilo ese sector”.

“Este martes, vamos a tener un día muy complicado nuevamente: a las 7 u 8, cambiará el viento del oeste y girará al norte con intensidad y habrá más de 37 grados en algunos lugares”, señaló.

“Reitero la necesidad de extremar todas las medidas de seguridad. Hemos trasladado a cuatro personas que trabajaban en las vías férreas en la zona de Barranca Yaco con una amoladora y todo indicaría que las chispas dieron inicio al incendio en ese lugar”, agregó.

Se quemaron en su totalidad dos viviendas: una en Icho Cruz y otra en Tala Huasi.

En la zona entre Tanti y Cabalanga, comenzó uno de los focos más importantes, que debido a los fuertes vientos se trasladó hacia el sector de Icho Cruz.

El secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, había solicitado en diálogo con Cadena 3: "Si los bomberos no llegan a tiempo, pedimos a la gente que se autoevacue y baje hacia Icho Cruz". También solicitaron no transitar por las rutas colindantes para no obstruir el paso de autobombas.

Trabajaron en la zona tres aviones hidrantes y dotaciones de bomberos voluntarios para intentar interrumpir el avance del fuego.

Complicó el panorama un fuerte viento norte, con ráfagas que en algunos casos superaron los 60 kilómetros por hora.

Según las autoridades, el incendio del Valle de Punilla habría sido provocado accidentalmente por un joven de 27 años, quien manifestó haber iniciado una fogata para hacer un café, la cual se habría descontrolado por el viento que habría propagado el fuego. El mismo quedó detenido.

Incendios en distintos puntos de Córdoba

Otro incendio se encuentra en San Clemente. Se trata de un reinicio del foco que había sido apagado. Trabajan en la zona bomberos voluntarios de la zona, junto con personal del ETAC y dos aviones hidrantes.

El tercer foco, que ya fue contenido, tuvo lugar en la zona de Barranca Yaco, jurisdicción de Sinsacate, donde trabajó el cuartel de Bomberos de Jesús María, con un avión hidrante en la zona. En esa zona se quemó una autobomba del cuartel de Totoral. Las autoridades provinciales anticiparon que cubrirán el costo.

El fuego se inició allí aparentemente por chispas generadas por un trabajo en las vías del tren con amoladoras. Fueron puestas a disposición de la Justicia cuatro personas.

Por otra parte, se informó un incendio en Unión de los Ríos, jurisdicción de Potrero de Garay, donde se envió un helicóptero. En horas de la tarde fue contenido

También fue contenido un foco de una amplia superficie en La Trinchera, jurisdicción de bomberos voluntarios de Balnearia.

Para las próximas horas se mantienen las condiciones meteorológicas con un contexto cálido, viento intenso y baja humedad relativa, lo que configuraría un riesgo extremo de incendios y la posibilidad de disminuciones importantes de visibilidad por polvo levantado por el viento.

El martes, el incremento de temperatura en toda la provincia ascendería a registros que podrían superar los 32º con picos de 35º. El viento continuará con fuertes ráfagas.

Aportes a municipios y comunas

Ante esta situación, desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad se otorgaron Ayudas del Tesoro Provincial por un millón de pesos a cada una de las siguientes localidades: Icho Cruz, Tala Huasi, Cuesta Blanca, Cabalango y San Antonio de Arredondo. En tanto, Sinsacate recibió 500 mil pesos.

Informes de Abelardo Fonseca, Eric Italia y Alejandro Bustos.