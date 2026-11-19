La Corte Suprema de Justicia declaró de forma unánime la inconstitucionalidad de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que liberaban los precios de las empresas de medicina prepaga. El fallo confirma que las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin autorización del Gobierno.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, uno de los que en octubre presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por presunta cartelización, dialogó con Cadena 3 sobre el alcance de la decisión.

Ferraro explicó que, junto a su espacio y coordinados principalmente por el exlegislador porteño Hernán Reyes, denunciaron el abuso de determinadas empresas de medicina prepaga que se vieron beneficiadas por el DNU 70. Ese decreto, de carácter “mega”, incluía dos o tres artículos vinculados a la salud y a las prepagas que eliminaban los controles estatales sobre la regulación de precios.

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“La Corte nos recuerda su doctrina sobre los decretos de necesidad y urgencia. Los considerandos y argumentos que utilizó el presidente al firmar este DNU no ofrecen ni siquiera una justificación mínima de circunstancias excepcionales para eliminar los controles del Estado en los precios de las prepagas”, señaló el diputado.

Ferraro recordó que hubo aumentos abusivos —en algunos casos superiores al 110%— que obligaron a muchas personas, especialmente jubilados, a abandonar el servicio. “Hay cientos de expedientes tramitando. Esto va a ordenar el panorama”, afirmó.

El legislador consideró que el Gobierno nacional fue “irresponsable”. “No alcanza la mera invocación de una crisis del sistema de salud. Esa liberación sin ningún tipo de restricción no acreditaba para la Corte la legitimidad de un DNU que además altera el procedimiento que podría haber tenido el Parlamento”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que los usuarios recuperen el dinero ya cobrado de más, Ferraro no la descartó: “Cabe alguna posibilidad porque la Corte está declarando inconstitucional que no son válidos los criterios o argumentos de conveniencia del Poder Ejecutivo.”

El diputado subrayó que el fallo se limita a dos artículos del DNU 70 y no se expide sobre el resto de la norma. Sin embargo, consideró que la inseguridad jurídica generada es responsabilidad del propio Gobierno, que “ya casi tres años sigue sosteniendo una norma” en la que van apareciendo más artículos inconstitucionales.

Respecto de la denuncia por cartelización, Ferraro fue claro: “Se juntaron, se pusieron de acuerdo y avanzaron contra las personas con aumentos de la misma manera”.

El fallo de la Corte deja sin efecto la libertad total de precios que había otorgado el DNU y devuelve al Estado la facultad de autorizar los aumentos de las prepagas, en un tema que afecta directamente la salud de cientos de miles de argentinos.

Entrevista de Informados, al Regreso.