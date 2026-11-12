Crisis en Pauny: la UOM denunció que la empresa no fue a la audiencia y reclama una salida

La crisis de Pauny sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la empresa no se presentara a la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de Córdoba para abordar la deuda salarial con sus empleados y la paralización de la actividad productiva en la planta de Las Varillas.

En diálogo con Cadena 3, Lucas Sarmiento, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Francisco, cuestionó la decisión de la firma y rechazó los argumentos expuestos en un comunicado empresarial, en el que se responsabilizó a los trabajadores por las dificultades para retomar la actividad.

La audiencia tenía como objetivo que la empresa presentara un plan para afrontar las obligaciones salariales pendientes y una propuesta productiva que permitiera reactivar la fábrica, prácticamente paralizada desde hace entre tres y cinco meses.

Sin embargo, según explicó el dirigente sindical, la firma no concurrió y presentó una nota para justificar su ausencia. “Los trabajadores están acá en planta esperando justamente una propuesta de la patronal para reactivar rápidamente la empresa. Eso no sucede”, sostuvo Sarmiento.

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El representante de la UOM también cuestionó que la compañía atribuyera la falta de actividad a la ocupación pacífica de la fábrica por parte de los empleados. Según afirmó, la producción ya estaba detenida por la falta de materiales y los incumplimientos de la empresa.

La deuda salarial y la propuesta de desvincular a 150 empleados

Sarmiento precisó que Pauny tiene alrededor de 450 trabajadores directos y que la deuda con el personal no se limita a los últimos dos meses de salarios impagos.

“Están adeudando los últimos dos meses completos, pero no es solamente eso. Los trabajadores fueron tomando deuda a lo largo de este año y del año pasado porque la empresa fue pagando a destiempo”, explicó.

En ese sentido, señaló que los incumplimientos patronales afectaron la economía de las familias, que debieron contraer compromisos financieros para cubrir sus gastos cotidianos.

Uno de los puntos más cuestionados por el sindicato es la intención de la empresa de desprenderse de 150 trabajadores mediante un plan de retiros voluntarios o desvinculaciones, con el pago de parte de las indemnizaciones en 12 cuotas.

“Es ilógico que la empresa plantee un plan de retiro voluntario cuando ni siquiera junta la plata para pagar la deuda que tiene con los trabajadores”, afirmó Sarmiento.

El dirigente también puso en duda la capacidad de la firma para afrontar esos compromisos y mencionó la situación financiera de Pauny. Según los datos que dijo haber consultado en la Central de Deudores del Banco Central, la compañía registra obligaciones con distintas entidades bancarias por más de 50 millones de dólares y 206 cheques rechazados en los últimos 15 días, por un monto superior a los $1.500 millones.

“¿Con qué van a pagar? ¿Con cheques? ¿Quién va a aceptar cheques de Pauny? Es una locura lo que está haciendo la empresa”, cuestionó.

La UOM pide que la empresa dé un paso al costado

Frente a la falta de respuestas, Sarmiento aseguró que los trabajadores están dispuestos a reactivar la producción, aunque consideró que la conducción actual de la compañía no está ofreciendo soluciones.

“Los trabajadores estamos a total disposición para reactivar la empresa, pero a la empresa hay que dejarla a un costado, porque claramente no están tomando el rol que tienen que tomar”, expresó.

También advirtió sobre las dificultades para conseguir insumos y materiales, debido a las deudas acumuladas con proveedores y concesionarias. Según indicó, los trabajadores incluso propusieron actuar como nexo con posibles compradores de tractores para coordinar la producción y los pagos.

En el comunicado difundido tras la audiencia, la UOM ratificó el reclamo por el pago íntegro de los salarios adeudados y exigió que Pauny presente un plan de acción que detalle cómo pretende afrontar la crisis, garantizar la continuidad de las operaciones y mantener los puestos de trabajo.

Además, el gremio rechazó las acusaciones de la empresa sobre la ocupación de la planta y solicitó la reincorporación de los trabajadores despedidos, al considerar que las desvinculaciones fueron una represalia por su actividad gremial. También pidió que sean convocados todos los socios de Pauny para que respondan por la situación.

Un conflicto que sigue sin resolución

La organización sindical sostuvo que la empresa no presentó una propuesta concreta para cancelar los salarios adeudados y cuestionó que condicionara la presentación de un plan de pagos al levantamiento de la ocupación de la fábrica.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su reclamo y aguardan una respuesta que permita recuperar la actividad y preservar las fuentes laborales.

Informe de Alejandro Bustos.