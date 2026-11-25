Cómo impacta el aumento del dólar en los precios de los consumos diarios
El vicepresidente y economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello habló con Cadena 3 sobre la actualidad económica del país.
25/11/2026 | 18:27Redacción Cadena 3
FOTO: El dólar cerró a $1.630.
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Audio. Cómo impacta el aumento del dólar en los precios de los consumos diarios
Informados al regreso
El economista Marcelo Capello, del IERAL de la Fundación Mediterránea, analizó en diálogo con Cadena 3 la situación actual de la economía argentina y el impacto del aumento del dólar en los precios y el consumo.
Capello señaló que "el dólar a 1.630 estaba retrasado" y agregó que, aunque el aumento reciente no debiera reflejarse en los precios de manera significativa, podría afectar a los productos de exportación. "Los precios van a subir menos de lo que subió el dólar", afirmó.
El economista mencionó que el sector exportador se encuentra en un buen momento, "las exportaciones están subiendo muy bien". Sin embargo, señaló que las pymes enfrentan complicaciones debido a la competencia con productos importados.
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El indicador avanzó un 3,2% este miércoles, luego de que el Indec confirmara que la economía argentina entró en recesión técnica. El dólar oficial registró su séptima jornada consecutiva de suba.
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Capello destacó que el contexto actual presenta una "heterogeneidad" en la actividad económica. Mientras que algunos sectores como el petróleo y el agro están creciendo, la industria enfrenta desafíos significativos, sobre todo en aquellos que compiten con productos importados.
Respecto a la calidad del empleo, mencionó que muchos trabajos formales se han perdido, dando lugar a un aumento del empleo informal o a cuenta propia. "Se han creado menos empleos en blanco y más empleados informales", detalló.
En relación con el futuro, Capello advierte que el año electoral aumenta la incertidumbre. "La gente empieza a dolarizarse, tiene desconfianza sobre lo que puede pasar", aseguró. Además, enfatiza la importancia de las reservas del Banco Central para evitar una situación de descontrol en el tipo de cambio.
Entrevista de Informados, al Regreso.
Lectura rápida
¿Quién analizó la economía argentina? Marcelo Capello, del IERAL de la Fundación Mediterránea.
¿Qué impacto se menciona sobre el dólar? Se indica que el aumento del dólar podría afectar a los productos de exportación, aunque los precios no subirán significativamente.
¿Cuándo se realizó el análisis? En un contexto actual que incluye un año electoral, lo que aumenta la incertidumbre.
¿Dónde se dialogó sobre la situación económica? En una entrevista con Cadena 3.
¿Por qué es importante el Banco Central? Para evitar una situación de descontrol en el tipo de cambio y mantener las reservas.