FOTO: Un hombre de 33 años fue asesinado a cuchillazos por su hermano en un pasillo de Rosario.

A horas del homicidio ocurrido en el pasillo de Vera Mujica al 3900, la fiscal Andrea Vega brindó precisiones sobre la investigación y confirmó a Cadena 3 Rosario el escenario más incómodo: el agresor, Matías Alejandro D., de 29 años, continúa prófugo.

"No pudimos dar todavía con el paradero del agresor", afirmó la funcionaria al salir de la escena del crimen, y encuadró el hecho como un conflicto estrictamente familiar. "Es un conflicto familiar entre dos hermanos. Estamos visualizando cuáles eran las motivaciones que pudieron dar lugar a esto. Parece ser que era muy cotidiano entre ellos algún tipo de pelea y, bueno, no parece ser una motivación muy mayor, sino un momento de resolución, digamos, de lo que uno le hizo al otro", explicó.

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Respecto de la mecánica, la fiscal confirmó que la víctima, Jonatan Alejandro D., de 33 años, recibió una única herida. "Es una sola puñalada, con lo cual habría que después profundizar un poquito", señaló, dejando abierta la posibilidad de que la investigación sume precisiones sobre cómo se desarrolló el ataque. Quien dio la alerta fue el padre de ambos, Segundo Antonio Díaz, de 76 años, presente en el lugar junto a la madre.

Consultada sobre su testimonio, declaró: "No, no mucho, porque está la esposa, la mamá, digamos, muy afectada. No sé si la pudieron escuchar. Por el momento estamos también resguardando un poquito a los familiares, porque esto es un conflicto familiar de toda la familia. Están todos muy angustiados por la situación".

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?? HOMICIDIO EN ROSARIO: INVESTIGAN UNA PELEA HABITUAL ENTRE DOS HERMANOS La fiscal Andrea Vega confirmó que el homicidio ocurrido este martes en Vera Mujica al 3900 se produjo en el marco de un conflicto familiar entre dos hermanos. https://t.co/VsNQXdIct0 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 24, 2026

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La fiscal confirmó además que ambos progenitores estaban presentes al momento de la pelea y que todos convivían en la misma vivienda. Sobre las condiciones en que se retiró el agresor, respondió: "No, no lo sabemos. Ellos tampoco lo saben". La zona, en tanto, cuenta con registros fílmicos que podrían aportar datos sobre la huida.

"Hay cámaras. Estamos viendo y recolectando esa información recién de pocos minutos, de llegar a la escena. Faltan un poco contar con esos elementos, pero sí, algunas hay", detalló Vega. En cuanto al entorno, precisó que se trata de "una vivienda que tiene un pasillo con muchas viviendas" y aclaró que, más allá de los vecinos, no hubo testigos directos del hecho: "No tantos, pero no testigos. Solamente los padres".

Uno de los puntos que sobrevoló la escena fue la versión de que el atacante habría salido hace poco de una detención. Vega fue prudente: "Se mencionó eso, pero todavía no tuvimos... estamos recién iniciando, recién poniéndonos al tanto de esta situación, y después corroborar efectivamente cuál es la trayectoria tanto de la víctima como del imputado". Con el agresor prófugo, la fiscalía trabaja contra reloj: las cámaras de la zona, los testimonios de los padres y el análisis de la escena son, por ahora, las piezas centrales de una causa que busca explicar por qué una discusión cotidiana entre hermanos terminó con una puñalada fatal en el pecho de su hermano.

Informe de Agostina Meneghetti.