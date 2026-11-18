FOTO: La iniciativa convoca a vecinos y visitantes a recorrer los locales adheridos y aprovechar.

La ciudad de Rosario tiene al helado artesanal entre sus principales tradiciones gastronómicas y este miércoles volvió a quedar en evidencia con una nueva edición de la Noche de las Heladerías.

La iniciativa convocaba a vecinos y visitantes a recorrer los locales adheridos y aprovechar una promoción de 2x1 en cuartos de kilo, una oportunidad para disfrutar de los sabores tradicionales y probar nuevas combinaciones.

La propuesta comenzó a las 19 y se extendía hasta el cierre de cada establecimiento. Durante una recorrida por una heladería ubicada en la zona de Pueyrredón y Pellegrini, desde el móvil de Cadena 3 Rosario habló Marilina, quien cuenta cómo se preparaban para recibir a los clientes y cuáles eran las expectativas para la jornada.

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“Por lo general hay muchas filas”, reconoció la trabajadora, que esperaba una importante concurrencia. También destacó que el clima acompañaba y que el movimiento suele ser significativo en cada edición.

En ese local, el cuarto de helado tiene un valor de $9.000. Con la promoción, los clientes podían llevarse dos cuartos —medio kilo en total— por ese mismo precio. Además, no había un límite de promociones por persona y se aceptaban todos los medios de pago. La oferta también alcanzaba a las opciones sin TACC.

“Hoy no tenemos límite. Cualquier medio de pago, así que vengan con confianza”, explicó Marilina al detallar las condiciones de la propuesta.

Las heladerías también aprovechan estas jornadas para presentar nuevos sabores y acercar propuestas diferentes a sus clientes. En este caso, por ejemplo, una de las novedades fue un helado con base de sambayón y nueces pecanas caramelizadas, que todavía no está disponible para la venta regular. La jornada también se convierte en una oportunidad para animarse a probar combinaciones distintas y salir de los gustos de siempre.

En cuanto a las preferencias del público, la heladera señaló que el cuarto sigue siendo uno de los formatos más elegidos porque permite sumar un sabor más. “Sale mucho el cucurucho”, aseguró asimismo.

Más allá de los descuentos, la propuesta volvió a poner en escena una costumbre muy ligada a la identidad gastronómica rosarina. “Nosotros regalamos felicidad con el helado”, resumió Marilina. Y explica que ese momento de compartir algo rico también forma parte de la experiencia: “La gente llega y cambia el humor”.

Informe de Agostina Meneghetti.