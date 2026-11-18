FOTO: La iniciativa convoca a vecinos y visitantes a recorrer los locales adheridos y aprovechar.

La ciudad de Rosario tiene al helado artesanal entre sus principales tradiciones gastronómicas y este miércoles vuelve a quedar en evidencia con una nueva edición de la Noche de las Heladerías.

La iniciativa convoca a vecinos y visitantes a recorrer los locales adheridos y aprovechar una promoción de 2x1 en cuartos de kilo, una oportunidad para disfrutar de los sabores tradicionales y probar nuevas combinaciones.

La propuesta comenzó a las 19 y se extiende hasta el cierre de cada establecimiento. Durante una recorrida por la heladería Ríos, ubicada en la zona de Pueyrredón y Pellegrini, desde el móvil de Cadena 3 Rosario habló Marilina, quien cuenta cómo se preparan para recibir a los clientes y cuáles son las expectativas para la jornada.

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“Por lo general hay muchas filas”, reconoce la trabajadora, que espera una importante concurrencia. También destaca que el clima acompaña y que el movimiento suele ser significativo en cada edición.

En ese local, el cuarto de helado tiene un valor de $9.000. Con la promoción, los clientes pueden llevarse dos cuartos —medio kilo en total— por ese mismo precio. Además, no hay un límite de promociones por persona y se aceptan todos los medios de pago. La oferta también alcanza a las opciones sin TACC.

“Hoy no tenemos límite. Cualquier medio de pago, así que vengan con confianza”, explica Marilina al detallar las condiciones de la propuesta.

Las heladerías también aprovechan estas jornadas para presentar nuevos sabores y acercar propuestas diferentes a sus clientes. En este caso, por ejemplo, una de las novedades es un helado con base de sambayón y nueces pecanas caramelizadas, que todavía no está disponible para la venta. La promoción también se convierte en una oportunidad para animarse a probar combinaciones distintas y salir de los gustos de siempre.

En cuanto a las preferencias del público, la heladera señaló que el cuarto sigue siendo uno de los formatos más elegidos porque permite sumar un sabor más. “Sale mucho el cucurucho”, aseguró asimismo.

Más allá de los descuentos, la propuesta vuelve a poner en escena una costumbre muy ligada a la identidad gastronómica rosarina. “Nosotros regalamos felicidad con el helado”, resumió Marilina. Y explica que ese momento de compartir algo rico también forma parte de la experiencia: “La gente llega y cambia el humor”.

Informe de Agostina Meneghetti.