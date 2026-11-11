En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Las Voces de las Marcas

Hospital Privado

Hospital Privado

Hospital Privado ha construido su manera de ejercer la medicina desde una visión propia, asumiendo el compromiso con la calidad de atención y seguridad.

La institución brinda un servicio integral y adherido a los más altos estándares y regulaciones para la seguridad de los pacientes, bajo la motivación de mejorar su calidad de vida y bienestar.

Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Hospital Privado Universitario Córdoba

El Hospital Privado Universitario de Córdoba1 se convierte en el primer centro de Argentina en obtener esta acreditación internacional para trasplante hematopoyético y terapia celular.

11/11/2026 | 11:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Hospital Privado

FOTO: Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Hospital Privado

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Hospital Privado Universitario de Córdoba se convierte en el primer centro de Argentina en obtener esta acreditación internacional para trasplante hematopoyético y terapia celular.

La implementación de estos estándares permite brindar atención a los pacientes bajo un modelo operativo alineado con el de centros de referencia internacional.

Alcanzar esta acreditación requirió años de trabajo multidisciplinario, una profunda dedicación de todo el equipo y un sólido apoyo institucional, fundamentales para desarrollar las estructuras, los recursos y los procesos necesarios para cumplir y sostener estándares internacionales de calidad y seguridad.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

¿Qué significa la acreditación FACT-JACIE?

FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy) y JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT) establecen estándares internacionales destinados a implementar la calidad y la seguridad en los programas de trasplante hematopoyético y terapia celular.

Esta acreditación es el máximo sello internacional de calidad en trasplantes y terapias celulares. Garantiza que cada procedimiento se realiza bajo procesos monitorizados en forma continua y revisados mediante inspecciones rigurosas.

Para los pacientes y sus familias, este reconocimiento representa el compromiso de Hospital Privado con:

• Procesos asistenciales estandarizados y seguros.

• Profesionales y equipos interdisciplinarios capacitados.

• Trazabilidad e integridad de los productos celulares en las distintas etapas del proceso.

• Evaluación sistemática de los procesos y resultados.

• Mejora continua basada en estándares internacionales.

Estándares internacionales aplicados a todo el proceso

El alcance de los estándares FACT-JACIE contempla diferentes etapas del proceso de terapia celular hematopoyética, entre ellas:

• Evaluación y selección de pacientes y donantes.

• Colecta de células progenitoras hematopoyéticas y linfocitos

• Procesamiento y almacenamiento de productos celulares.

• Identificación, etiquetado y trazabilidad bajo estándares internacionales, con ISBT 128.

• Liberación y administración de los productos celulares.

• Seguimiento de los pacientes y donantes

• Gestión de riesgos, auditorías y mejora continua.

• Formación y capacitación de los equipos involucrados.

La acreditación no se limita a un procedimiento individual, sino que contempla la organización y articulación de los diferentes componentes que participan en el proceso. Una de las gestiones es el envío de datos a registros internacionales como ser CIMBTR, lo que permite medir y comparar resultados con los principales centros de trasplante del mundo.

Un programa con trayectoria en trasplante y terapia celular

El Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Hospital Privado Universitario de Córdoba cuenta con una trayectoria de más de 37 años en la atención de pacientes que requieren trasplantes hematopoyéticos y terapias celulares, realiza en promedio 150 procedimientos anuales, consolidándose como un referente en la región por su trayectoria y resultados.

El programa desarrolla procedimientos de trasplante autólogo y alogénico, tanto en población adulta como pediátrica, y cuenta además con actividad vinculada a terapias celulares avanzadas. Actualmente, el programa se encuentra registrado entre las más de 500 instituciones en el mundo acreditadas por FACT y/o JACIE, para servicios de trasplante hematopoyético y terapia celular con células efectoras.

En 2024, el Hospital Privado incorporó un Programa de Terapia Celular de avanzada, incluyendo participación en ensayos clínicos con células CAR-T, ampliando las posibilidades terapéuticas para determinadas enfermedades hematológicas.

Detrás de este programa se encuentran los servicios de Servicio de Oncología y Hematología, Medicina Transfusional, Laboratorios, Enfermería, Infectología, y muchos más, los que conforman un equipo multidisciplinario de más de 90 profesionales. Todos trabajan con un mismo objetivo: brindar a cada paciente una atención segura, eficaz y profundamente humana.

La calidad como parte de la atención

Alcanzar y mantener una acreditación internacional requiere mucho más que el cumplimiento de procedimientos. Implica contar con un sistema de gestión que permita identificar riesgos, monitorear procesos, analizar resultados y establecer acciones de mejora.

En este sentido, la calidad atraviesa todas las etapas del programa en cuanto a pacientes y donantes: desde la selección y evaluación hasta la colecta, procesamiento, almacenamiento, administración y seguimiento posterior.

La trazabilidad e integridad del producto celular se aseguran través de los procesos establecidos en la cadena de custodia y cadena de identidad. La utilización de estándares internacionales de identificación y trazabilidad permite fortalecer la seguridad de los productos celulares y reducir riesgos asociados a su manipulación y administración.

Un reconocimiento que implica un compromiso permanente

La acreditación FACT-JACIE representa el reconocimiento a un trabajo sostenido y, al mismo tiempo, un compromiso para continuar fortaleciendo los procesos asistenciales.

En el Hospital Privado Universitario de Córdoba, la calidad y la seguridad del paciente constituyen pilares de una atención centrada en las personas, sustentada en evidencia científica y alineada con estándares internacionales.

El objetivo es continuar desarrollando una medicina de alta complejidad que combine innovación, conocimiento científico, trabajo interdisciplinario y, fundamentalmente, un cuidado humanizado y de excelencia en cada etapa del proceso.

Lo más visto

Marcas y Productos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf