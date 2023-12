Seguir usando pirotecnia deja en evidencia nuestra empatía

Ezequiel Corzo ilustrador cordobés nos regala a través de su pluma una reflexión que todos deberíamos hacer.

Podemos hacer unas fiestas más copadas? Si, entonces vamos por eso!

La pirotecnia no sólo nos pone en riesgo de lastimaduras, quemaduras, sino también que expone a personas con condición del espectro autista (TEA) síndrome de down, asperger, personas con problemas cardíacos, trastornos generalizados del desarrollo (TDD) y también a animales que al tener el sentido de la audición mucho más desarrollado se asustan y no comprenden la situación.

Si deseamos que cada día sea mejor para todxs, esta es una señal de cómo podemos disfrutar más las fiestas!

Empecemos un año nuevo diferente!

Ezequiel Corzo , ilustrador en @nowhere.pipol