Vélez e Independiente buscan el primer lugar en las semifinales del Torneo Clausura
El duelo se lleva a cabo este sábado a las 20 en el Estadio José Amalfitani. El ganador avanzará a las semifinales del torneo de fútbol argentino. Transmite Cadena 3.
FOTO: Vélez e Independiente se enfrentan en el José Amalfitani.
Independiente se presenta este sábado ante Vélez, en un crucial encuentro por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se definirá al primer equipo que acceda a las semifinales.
Este partido, que comenzó a las 20, se disputa en el Estadio José Amalfitani y cuenta con la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina, además de estar disponible a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Facundo Tello, mientras que el VAR estará a cargo de Salomé Di Iorio.
Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina
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Vélez se destacó en la fase de grupos, finalizando tercero en la Zona A con un total de 28 puntos. En la tabla anual, el "Fortín" culminó en la sexta posición, lo que lo obliga a consagrarse campeón para asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.
En los octavos de final, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto enfrentaron dificultades pero lograron avanzar al eliminar a Belgrano de Córdoba en una tanda de penales.
Por su parte, Independiente logró clasificar a los playoffs de forma sorpresiva, gracias a un triunfo agónico contra Deportivo Riestra. En los octavos de final, el "Rojo", que busca romper una racha de 24 años sin títulos locales, sorprendió al vencer 2-1 a Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares de la temporada.
El vencedor de este enfrentamiento se enfrentará en las semifinales al ganador del duelo entre Instituto de Córdoba y River Plate, que también jugarán este sábado a las 22.
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Torneo Clausura. Instituto recibe al poderoso River en Alta Córdoba por un lugar en la semifinal
El partido se juega en el Estadio Monumental Presidente Perón a las 22 horas. Transmite Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Qué se define este sábado?
El primer semifinalista del Torneo Clausura entre Vélez e Independiente.
¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio José Amalfitani.
¿A qué hora inicia el encuentro?
A las 20 horas.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Facundo Tello y el VAR será Salomé Di Iorio.
¿Qué necesitan ambos equipos?
Vélez necesita ganar para asegurar su lugar en la Copa Libertadores, mientras que Independiente busca romper su sequía de títulos locales.
[Fuente: Noticias Argentinas]