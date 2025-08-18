Vélez buscará avanzar a cuartos tras el empate con Fortaleza en Brasil
El partido tendrá lugar en el estadio José Amalfitani desde las 19 horas del martes.
18/08/2025 | 13:18Redacción Cadena 3
FOTO: Elías Gómez será uno de los jugadores que jugará de titular en Vélez por tercer partido consecutivo.
Un Vélez Sarsfield en levantada recibe este martes a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde en la ida empataron 0-0.
El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani, desde las 19 horas, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas mientras que su compatriota Heider Castro estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de FOX Sports.
El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganar 2-1 a Independiente, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Liniers quedaron en el cuarto lugar del Grupo B con 8 puntos, a tres del líder River.
/Inicio Código Embebido/
Copa Libertadores. Racing se enfrenta a Peñarol en un partido crucial para seguir vivo
El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón desde las 21.30 horas del martes.
/Fin Código Embebido/
En esta victoria ante el ´Rojo´, el entrenador Barros Schelotto paró un equipo medianamente alternativo en el que solo repitieron titularidad cinco jugadores con respecto al empate ante Fortaleza en Brasil: el arquero Tomás Marchiori, los defensores Lisandro Magallán y Elías Gómez y los mediocampistas Rodrigo Aliendro y Tomás Galván.
Estos cinco futbolistas serán de la partida ante Fortaleza este martes y, factiblemente, Barros Schelotto repita el once que inició el empate en Brasil.
Por su parte, el equipo del portugués Renato Paiva viene de perder 2-1 con Fluminense, en condición de visitante, por la fecha 20 del Brasileirao. Con este resultado, los rojiazules se ubican en el puesto 18 de 19, en zona de descenso directo, con 15 unidades.
En esta derrota en Rio de Janeiro, el entrenador Paiva repitió solo tres jugadores que fueron de la partida ante Vélez el pasado martes: el arquero Helton Leite, el defensor argentino Gastón Ávila y el mediocampista Lucas Sasha.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipo juega este martes?
Vélez Sarsfield enfrenta a Fortaleza en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
¿Dónde se lleva a cabo el partido?
El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani, en Capital Federal.
¿Cuál es el horario del partido?
El inicio está programado para las 19 horas.
¿Quiénes arbitraran el encuentro?
El árbitro será Andrés Rojas de Colombia, con Heider Castro en el VAR.
Cómo le fue a Vélez en su último partido?
Vélez ganó 2-1 a Independiente en su último partido de la Liga Profesional.
[Fuente: Noticias Argentinas]