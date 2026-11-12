Uruguay, con seis titulares del último partido del Mundial

Diego Forlán, entrenador de la Selección Uruguaya, confirmó el equipo titular que mañana visitará a Argentina en la Bombonera, en el marco de la fecha FIFA.

Con todo el plantel a disposición, Cachavacha trabajó en el Complejo Celeste antes de partir rumbo a Buenos Aires y dejó entrever que en el arco estará una de las principales novedades, ya que todo indica que Cristopher Fiermarín le ganará la pulseada a Santiago Mele y a Sebastián Jaime y comenzará como titular.

En el fondo, Mathías Olivera, experimentado jugador del Napoli irá desde el arranque. El resto de la línea de cuatro parece afirmarse con Guillermo Varela en el lateral derecho, Ronald Araújo como primer central y Joaquín Piquerez como lateral izquierdo.

En el mediocampo, Forlán colocará a Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Federico Valverde, en la primera aparición del 'Halcón' bajo la conducción de Cachavacha. Esa integración le garantiza a la Celeste una zona de volantes de buena capacidad de recuperación y distribución a la hora de combinarse con la parte ofensiva.

En ataque, Uruguay tendrá a Darwin Núñez encabezando la delantera junto con Giorgian De Arrascaeta como punta más retrasado y Maximiliano Araújo volcado sobre la izquierda, sabiendo que Valverde podrá desdoblarse por derecha desde la zona media.

El equipo titular de la Selección Uruguaya será con Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

Es decir que sólo repetirán seis jugadores del equipo que salió ante España en el último partido de la fase de grupos del Mundial: Varela, Olivera, Valverde, Bentancur, Maximiliano Araújo y Núñez.