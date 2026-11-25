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Belgrano informó a través de un parte médico que Santino Gatti sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión se produjo durante el último partido de la Reserva ante Independiente, que significó la eliminación "Pirata".

El mediocampista será intervenido quirúrgicamente la semana próxima y luego continuará su proceso de recuperación junto al cuerpo médico del club. Desde la institución le enviaron un mensaje de aliento: "Toda la familia Pirata te desea una pronta recuperación, Santi".

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?? Parte médico: Belgrano informa que Santino #Gatti sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, durante el último partido de Reserva ante Independiente. El jugador será intervenido quirúrgicamente la próxima semana y continuará su proceso de recuperación junto al cuerpo médico del club. ¡Toda la familia Pirata te desea una pronta recuperación, Santi! — Belgrano (@Belgrano) November 25, 2026

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Gatti tiene 19 años y firmó su primer contrato profesional con Belgrano en diciembre de 2025. Si bien todavía no debutó de manera oficial en el primer equipo, cuenta con mucha experiencia en la Reserva: disputó 52 partidos, en los que marcó un gol y dio una asistencia.

Además, fue parte del plantel que participó en la Copa Libertadores Sub 20 de 2025.