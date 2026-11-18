La selección argentina de fútbol de talla baja emprendió su viaje hacia Marruecos para participar en el Mundial de la categoría. El viaje se llevó a cabo gracias a una serie de donaciones que hicieron posible el traslado de todos los integrantes del plantel. Entre las contribuciones, destacó la de Marcos Senesi, defensor del Tottenham, cuya donación, aunque no se reveló el monto, fue reconocida por los jugadores en un video compartido en redes sociales.

En el video, los integrantes del equipo expresaron su agradecimiento hacia Senesi y su familia. "Un saludo especial y el agradecimiento a toda la familia de Marcos Senesi, que colaboró con nosotros, se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad, de la integración. Es el primer jugador de una selección argentina en reconocer a esta institución", afirmaron.

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Desde el aeropuerto de Ezeiza, también comentaron: "Desde el 2010 venimos trabajando y eso es un orgullo enorme. Que un jugador haya colaborado con nosotros, que se haya puesto la camiseta y haya donado lo que donó para que todo este sueño sea realidad. Así que a él, a toda su familia y a toda la gente que colaboró con nosotros, lo mejor".

Los jugadores de la selección argentina de talla baja compartieron sus metas para el torneo en Marruecos, al que llegaron tras una escala en Madrid. "Nos vamos a representar de la mejor manera. Vamos a buscar traer esa copa a la Argentina de nuevo, pero no nos vamos a olvidar nunca de que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución: luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja".

Marcos Senesi, quien formó parte del plantel que jugó el Mundial 2026 con la selección mayor argentina, reaccionó al video de agradecimiento con un mensaje: "Muchos éxitos, ¡Vamos Argentina!". Senesi, de 29 años, no fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni en la última fecha FIFA, donde la selección argentina enfrentó a Uruguay y Costa Rica.