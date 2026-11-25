Raheem Sterling, futbolista inglés, recibió una pena de prisión suspendida por 18 meses tras protagonizar un episodio de conducción temeraria. La condena se dictó en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, en Inglaterra, donde se consideraron los cargos de conducción peligrosa y posesión de óxido nitroso, conocido como gas de la risa.

Aunque la pena principal fue de un año de prisión, esta quedó suspendida, permitiendo al jugador evitar el encierro siempre que no reincida durante el período de suspensión.

Además de la pena suspendida, Sterling recibió otros dos meses de prisión suspendida por negarse a proporcionar una muestra de aliento a la policía. También se le impuso la obligación de realizar 100 horas de trabajo comunitario y se le prohibió conducir durante dos años. El episodio que llevó a la condena ocurrió el 28 de mayo, cuando el futbolista manejaba su Lamborghini por diversas carreteras inglesas. La policía intervino tras recibir avisos de testigos preocupados por su forma de conducir.

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This is the moment Raheem Sterling swerved in and out of motorway traffic in a Lamborghini while inhaling nitrous oxide, before crashing into a barrier and being arrested. Faced with overwhelming video evidence from the prosecution, he pleaded guilty to dangerous driving. https://t.co/hDAQJkjEn1 — Crown Prosecution Service (@CPSUK) November 25, 2026

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Al momento de su detención, Sterling se encontraba en el asiento del acompañante y los agentes encontraron seis recipientes de óxido nitroso, además de un globo utilizado para inhalar la sustancia. Durante la audiencia, la jueza Kirsty Allman tuvo en cuenta los antecedentes personales del jugador, describiéndolo como una persona de "buena reputación" y destacando su comportamiento ejemplar.

En cuanto a su situación profesional, Sterling, a sus 31 años, atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera. El extremo inglés se encuentra sin club tras su breve paso por Feyenoord, donde jugó durante seis meses. Su carrera había comenzado en Liverpool a los 15 años, y luego se trasladó a Manchester City en 2015, donde alcanzó su mejor nivel. Ganó cuatro Premier League, cinco Copas de la Liga y una FA Cup. En julio de 2022, fue transferido a Chelsea por 50 millones de libras, pero su protagonismo disminuyó, lo que lo llevó a buscar continuidad en Feyenoord.

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