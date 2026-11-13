Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Uruguay: así es el once inicial de la Selección

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Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, definió el equipo titular que sale a jugar ante Uruguay, en el marco del primer partido por la fecha FIFA de noviembre.

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Nicolás Paz; Julián Alvarez.

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