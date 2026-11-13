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Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Uruguay: así es el once inicial de la Selección

Scaloni definió a los titulares para enfrentar a Uruguay.

13/11/2026 | 18:23Redacción Cadena 3

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Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, definió el equipo titular que sale a jugar ante Uruguay, en el marco del primer partido por la fecha FIFA de noviembre.

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Nicolás Paz; Julián Alvarez.

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/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién definió el equipo titular?
Lionel Scaloni definió el equipo titular.

¿Contra quién juega la Selección Argentina?
La Selección Argentina juega contra Uruguay.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

¿Quiénes son algunos jugadores titulares?
Algunos jugadores titulares son Gerónimo Rulli, Agustín Giay y Julián Alvarez.

¿Qué función tiene Lionel Scaloni?
Lionel Scaloni es el entrenador de la Selección Argentina.

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