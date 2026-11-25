FOTO: El Madre de Ciudades, el más elegido

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Por Gabriel Rodríguez

El estadio Unico Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergará por segunda vez la final de la Copa Argentina y la doudécima definición de una copa nacional desde su creación.

De hecho, hasta aquí el estadio provincial santiagueño tiene en su haber 11 de las últimas 19 finales del fútbol argentino.

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BOCA Y PLATENSE DEFINIRÁN LA COPA ARGENTINA EN SANTIAGO DEL ESTERO ??La gran final de la Copa Argentina ya tiene fecha y escenario: Boca Juniors y Platense se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre en el @EstadioUnicoSGO https://t.co/wyvbjn7EB6 — Gobierno de Santiago del Estero (@GobiernoSDE) November 25, 2026

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Aunque esa tendencia pudo revertirse en el último tiempo, ya que las cinco que se disputaron recientemente fueron una en cada estadio:

Unico de San Nicolás (Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes – Platense)

Monumental Juan Domingo Perón (Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors)

Mario Kempes (Apertura 2026 entre Belgrano – River)

Unico Madre de Ciudades (Supercopa Internacional 2025 entre Estudiantes – Rosario Central)

Julio César Villagra (Supercopa Argentina 2025 entre Estudiantes – Independiente Rivadavia).

Santiago del Estero recibió finales de todo tipo como las Supercopas, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Copa de Liga y la del Clausura 2025.

Este recinto consagró a River (3 veces), a Estudiantes (3 veces), a Boca (2), Rosario Central (2) y Platense (1).

TODOS LOS ESTADIOS DE LAS FINALES DE COPA ARGENTINA

Malvinas Argentinas de Mendoza: 4 (2016/17: River – Atl. Tucumán)… (2017/18: Central – Gimnasia LP)… (2018/19: River – Central Córdoba)… (2022: Patronato – Talleres)

Bicentenario San Juan: 2 (2011/12: Boca – Racing)… (2013/14: Huracán – Central)

Mario Kempes: 2 (2014/15: Boca – Central)… (2015/16: River – Central)

Bicentenario de Catamarca: 1 (2012/13: Arsenal – San Lorenzo)

Madre de Ciudades de Santiago: 1 (2019/20: Boca – Talleres)

Lanús: 1 (2023: Estudiantes – Defensa y Justicia)

Unión: 1 (2024: Central Córdoba – Vélez)

Instituto: 1 (2025: Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia)

EL PREMIO DEL CAMPEÓN

El ganador del certamen se hará acreedor de 200 millones de pesos y en total, contando todas las fases, habrá conseguido para sus arcas 496.600.000 pesos.