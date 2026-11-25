Santiago del Estero recibirá la final número 12 de las últimas 20 del fútbol argentino
El recinto santiagueño es el estadio más utilizado por AFA para definir a sus campeones. Los detalles.
25/11/2026 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: El Madre de Ciudades, el más elegido
El estadio Unico Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergará por segunda vez la final de la Copa Argentina y la doudécima definición de una copa nacional desde su creación.
De hecho, hasta aquí el estadio provincial santiagueño tiene en su haber 11 de las últimas 19 finales del fútbol argentino.
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BOCA Y PLATENSE DEFINIRÁN LA COPA ARGENTINA EN SANTIAGO DEL ESTERO
??La gran final de la Copa Argentina ya tiene fecha y escenario: Boca Juniors y Platense se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre en el @EstadioUnicoSGO https://t.co/wyvbjn7EB6— Gobierno de Santiago del Estero (@GobiernoSDE) November 25, 2026
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Aunque esa tendencia pudo revertirse en el último tiempo, ya que las cinco que se disputaron recientemente fueron una en cada estadio:
Unico de San Nicolás (Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes – Platense)
Monumental Juan Domingo Perón (Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors)
Mario Kempes (Apertura 2026 entre Belgrano – River)
Unico Madre de Ciudades (Supercopa Internacional 2025 entre Estudiantes – Rosario Central)
Julio César Villagra (Supercopa Argentina 2025 entre Estudiantes – Independiente Rivadavia).
Santiago del Estero recibió finales de todo tipo como las Supercopas, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Copa de Liga y la del Clausura 2025.
Este recinto consagró a River (3 veces), a Estudiantes (3 veces), a Boca (2), Rosario Central (2) y Platense (1).
TODOS LOS ESTADIOS DE LAS FINALES DE COPA ARGENTINA
Malvinas Argentinas de Mendoza: 4 (2016/17: River – Atl. Tucumán)… (2017/18: Central – Gimnasia LP)… (2018/19: River – Central Córdoba)… (2022: Patronato – Talleres)
Bicentenario San Juan: 2 (2011/12: Boca – Racing)… (2013/14: Huracán – Central)
Mario Kempes: 2 (2014/15: Boca – Central)… (2015/16: River – Central)
Bicentenario de Catamarca: 1 (2012/13: Arsenal – San Lorenzo)
Madre de Ciudades de Santiago: 1 (2019/20: Boca – Talleres)
Lanús: 1 (2023: Estudiantes – Defensa y Justicia)
Unión: 1 (2024: Central Córdoba – Vélez)
Instituto: 1 (2025: Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia)
EL PREMIO DEL CAMPEÓN
El ganador del certamen se hará acreedor de 200 millones de pesos y en total, contando todas las fases, habrá conseguido para sus arcas 496.600.000 pesos.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en el estadio Unico Madre de Ciudades? La final de la Copa Argentina.
¿Quiénes son los equipos que jugarán la final? Los equipos aún no han sido mencionados en el texto.
¿Cuándo se disputará la final? La fecha exacta no se menciona en el texto.
¿Dónde se jugará la final? En el estadio Unico Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
¿Por qué es significativo el estadio Unico Madre de Ciudades? Ha albergado 11 de las últimas 19 finales del fútbol argentino.