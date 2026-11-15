Ronaldinho volvió al fútbol a los 46 años y recibió una gran ovación en Italia

Ronaldinho regresó al fútbol profesional a los 46 años. El exjugador brasileño, campeón del mundo en 2002, disputó un partido oficial con la camiseta del Ravenna FC en la tercera división de Italia.

El encuentro se llevó a cabo el domingo, donde el Ravenna se enfrentó al Forli y ganó 2-0. Ronaldinho fue titular y jugó los primeros 45 minutos antes de ser reemplazado en el entretiempo. Durante su tiempo en la cancha, participó en la jugada que culminó en el primer gol del partido, anotado por Giulio Donati, lo que generó una gran ovación de los hinchas presentes.

La presencia del astro brasileño en el campo despertó una notable expectativa entre los seguidores. Ronaldinho, quien lució la camiseta número 10, compitió oficialmente después de más de dieciocho años sin participar en un encuentro por los puntos. Su regreso no fue simbólico, ya que se trató de un partido oficial en el estadio Bruno Benelli, en Ravenna.

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Ravenna lead! ?? Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! https://t.co/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

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Al finalizar el primer tiempo, Ronaldinho recorrió el campo, levantando los brazos en señal de agradecimiento por el cariño recibido por parte de los hinchas.

La última presentación oficial de Ronaldinho, cuyo nombre completo es Ronaldo de Assis Moreira, había sido en septiembre de 2015, cuando jugó para el Fluminense. Aunque anunció su retiro en 2018, participó en partidos de exhibición y eventos, pero no había vuelto a competir en un encuentro oficial hasta este regreso.

Su incorporación al Ravenna FC se había anunciado meses antes, como parte de un proyecto destinado a aumentar la proyección internacional del club, que pertenece al empresario Ignazio Cipriani.