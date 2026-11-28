FOTO: Instituto recibe a River en Córdoba por un lugar en la semifinal (Foto: @InstitutoACC).

FOTO: Alex Luna abrió el marcador antes del minuto. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Instituto recibe este sábado a River en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.

El partido se juega a las 22 horas en el Estadio Monumental Presidente Perón. La cobertura del encuentro se puede seguir a través de Cadena 3, mientras que la televisación está a cargo de ESPN Premium.

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? Buen remate de Espíndola de media distancia, rebote de Montiel y 1-0 para River en Córdoba ?? https://t.co/sjhUE8OIRm — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2026

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El árbitro designado es Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Seguí la transmisión en vivo por Cadena 3 Argentina

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