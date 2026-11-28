River domina en Alta Córdoba: le gana a Instituto de entrada y Driussi erró un penal
El partido se juega en el Estadio Monumental Presidente Perón a las 22 horas. Transmite Cadena 3.
FOTO: Alex Luna abrió el marcador antes del minuto. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Instituto recibe a River en Córdoba por un lugar en la semifinal (Foto: @InstitutoACC).
Instituto recibe este sábado a River en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.
El partido se juega a las 22 horas en el Estadio Monumental Presidente Perón. La cobertura del encuentro se puede seguir a través de Cadena 3, mientras que la televisación está a cargo de ESPN Premium.
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? Buen remate de Espíndola de media distancia, rebote de Montiel y 1-0 para River en Córdoba ??
https://t.co/sjhUE8OIRm— River Plate (@RiverPlate) November 29, 2026
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El árbitro designado es Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
Seguí la transmisión en vivo por Cadena 3 Argentina
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Lectura rápida
¿Qué partido jugará River?
River se enfrentará a Instituto de Córdoba en cuartos de final del Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador actual de River?
Leonardo Ponzio es el director técnico interino de River Plate.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido está programado para el sábado a las 22 horas.
¿Dónde se disputará el encuentro?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto.
¿Por qué necesita River ganar?
River debe consagrarse campeón del Torneo Clausura para clasificar a la próxima Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]