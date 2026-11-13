River cambió los planes, sigue concentrado y prepara el amistoso

River modificó su planificación y decidió quedarse una noche más concentrado en Pilar. La intención de Leonardo Ponzio y su cuerpo técnico es aprovechar cada jornada de trabajo para ajustar cuestiones futbolísticas antes del partido más importante: el cruce de playoffs ante Lanús, programado para el domingo 22 de noviembre en el Monumental.

El plantel completó el jueves su segundo día de trabajo en doble turno, con ejercicios físicos y tareas con pelota que incluyeron circuitos tácticos. Hoy volvió a entrenarse por la mañana y quedará liberado después del almuerzo. El sábado tendrá una prueba futbolística frente a Gimnasia La Plata, en un amistoso a puertas cerradas que se jugará en el Monumental.

Una de las incógnitas está en la zaga central. El entrenador deberá decidir si vuelve Lucas Martínez Quarta, luego de lo que sucedió en la Bombonera con su temprana expulsión, o si mantiene a Lautaro Rivero. También estará atento a las evoluciones y las posibilidades de regreso de Aníbal Moreno y Fausto Vera, dos futbolistas importantes para la estructura del mediocampo que recibirán el alta medica.

En esa zona, Tobías Andrada, que no fue convocado al Sub 20 y trabaja con el plantel, aparece como una fija. La duda pasa por saber si Moreno y Vera pueden compartir el equipo o si Ponzio mantiene el esquema habitual, con un volante de contención y dos internos. En ese caso, Tomás Galván sería otro de los candidatos a ocupar un lugar.

La ausencia de Thiago Almada, convocado a la Selección, abrirá una posibilidad para que Sebastián Driussi se mueva como mediapunta. Lautaro Pereyra también aparece como una alternativa ofensiva para un equipo que consigue generar situaciones, pero todavía tiene dificultades para convertir. Contra Gimnasia se verá algo de estas posibilidades.

El Cabezón Driussi, uno de los mejores jugadores y goleadores de River durante el año, perdió continuidad por sus lesiones y Lucas Beltrán terminó ganándole la pulseada por la titularidad. De todos modos, el tridente ofensivo que busca consolidar Ponzio tiene a Ángel Correa, Almada y Beltrán como protagonistas.

En la defensa también habrá una ausencia confirmada: Gonzalo Montiel, convocado junto con Santiago Beltrán y Thiago Almada, no estará disponible para el próximo compromiso ante Lanús. Su reemplazante será Gio González. Además, Ponzio incorporó a la concentración a Benjamín Rodríguez, lateral derecho de la Reserva de 19 años, quien debutó en esa categoría en julio.

Después del amistoso del sábado, River descansará el domingo y volverá a trabajar el lunes. Empezará así la última etapa de preparación para el playoff ante Lanús, con varias decisiones futbolísticas todavía por resolver.