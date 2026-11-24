El Real Madrid logró una contundente victoria de 5 a 1 frente al PSV en el marco de la Champions League, manteniendo su puntaje ideal de cara a los octavos de final, a pesar de haber comenzado en desventaja al final del primer tiempo.

El equipo, dirigido por José Mourinho, no tuvo un primer tiempo destacado, donde una ocasión fallida de Arda Güler y un remate de Vinicius que se estrelló en el poste marcaron la tónica. En contraste, los visitantes de Eindhoven, bajo la dirección de Peter Bosz, se pusieron en ventaja gracias a un penal convertido por Ivan Perisic.

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Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo español reaccionó rápidamente. A los 5 minutos, Yan Diomandé recibió el balón por la derecha y asistió de taco a Federico Valverde, quien anotó el 1 a 1.

Quince minutos después, Jude Bellingham ejecutó un remate preciso que se coló en el ángulo tras un pase que parecía largo de Kylian Mbappé.

Con el PSV adelantado, Güler desató un contragolpe que culminó en el primer gol de Mbappé. Posteriormente, tras una asistencia de Brahim Díaz, el francés eludió al arquero y marcó su segundo tanto. Finalmente, Vinicius completó la goleada, aunque los postes evitaron que el marcador fuera aún más amplio.

En otro encuentro, el Manchester City no logró imponerse y terminó empatando 2 a 2 contra el Napoli en el Etihad, extendiendo su racha a tres partidos sin victorias, a pesar de haber igualado dos veces un marcador adverso.

Durante la primera mitad, el equipo italiano, dirigido por Allegri, generó la ocasión más clara con un cabezazo de Spinazzola que fue atajado por Donnarumma.

En el segundo tiempo, Rasmus Hojlund abrió el marcador con un remate de zurda asistido por Gilmour. El City, sin embargo, respondió rápidamente con un gol de Ayyoub Bouaddi. Luego, Noah Lang volvió a adelantar al Napoli con un volea, y Rayan Cherki selló el 2 a 2 definitivo con un derechazo, ante los silbidos del público local.

Por su parte, Arsenal y Borussia Dortmund, líderes de la Premier League y la Bundesliga respectivamente, empataron 1 a 1 en el Emirates Stadium durante la quinta jornada de la Champions League.

El Arsenal dominó la primera parte y se puso en ventaja con un tiro lejano de Viktor Gyokeres que descolocó a Gregor Kobel tras un leve desvío. En el segundo tiempo, un avance de Gadou habilitó a Maximilian Beier, quien enganchó hacia su zurda para establecer la paridad, manteniendo a ambos equipos en la zona de los ocho mejores de la Fase de Liga.