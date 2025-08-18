FOTO: Germán Pezzella fue operado con éxito y tendrá varios meses de recuperación. (Foto NA: redes)

El defensor central de River, Germán Pezzella, fue operado con éxito este lunes luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo ante Independiente, válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras sobreponerse con éxito a la cirugía, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 comenzó el periodo de recuperación, el cual le demandaría entre seis y ocho meses.

El tratamiento para poder regresar a las canchas en óptimas condiciones incluiría una inmovilización de la zona afectada, varias sesiones de kinesiología y ejercicios para fortalecer el músculo.

A través de una historia desde su cuenta oficial de Instagram, Pezzella escribió: “Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento”, acompañado de una imagen con un mate y un termo con el escudo de River, de la “Albiceleste” y el trofeo del Mundial.

Si bien la lesión del zaguero de 34 años abrió una ventana para que el conjunto millonario pueda buscar un fichaje dentro del fútbol argentino, desde el entorno de La Banda no estarían interesados en contar con dicha oportunidad.

Por otro lado, el ex Real Betis y Fiorentina dijo presente desde un palco del Monumental en la victoria del pasado domingo de sus compañeros frente a Godoy Cruz por 4-2. Allí, recibió una gran muestra de cariño por los hinchas que expusieron una bandera con una imagen suya levantando la Copa del Mundo.

Debido al tiempo aproximado de recuperación que deberá afrontar el futbolista, su regreso estaría previsto para 2026 e incluso podría perderse algunos encuentros del próximo año si la misma demanda más de lo esperado.